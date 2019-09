Casa com pets não precisa ter cheiro de desinfetante. Dá para usar produtinhos com menos química e manter o odor agradável e os espaços sempre limpos. Separamos algumas dicas infalíveis para aplicar no dia a dia.

Receita caseira para lavar o piso

“Pingue 10 gotas de detergente neutro por litro de água. Esfregue bem o piso. Enxágue e aplique vinagre de álcool 6%”, ensina o biomédico Roberto Martins Figueiredo, o dr. Bactéria. E ele alerta: nunca use água sanitária ou produtos à base de cloro, pois esse componente causa dermatite de contato nos animais.

E o ideal é limpar o xixi e o cocô assim que der – se for dentro de casa, onde não der para lavar com água e detergente, remova a urina com um papel absorvente e, só depois, passe o vinagre.

Tire o cheiro dos tecidos com bicarbonato

Esse aliado poderoso da limpeza é muito eficiente e pode ser usado pra tirar o odor de sofá, carpete, tapete… “Jogue bicarbonato na superfície, espalhe bem com uma escova, deixe agir de 20 a 30 minutos. Em seguida, passe aspirador de pó com filtro hepa”, orienta o dr. Bactéria.

Misturinha para evitar xixi no lugar errado

Criar o hábito do xixi e cocô exatamente no mesmo lugar ajuda a manter a casa limpa. Mas se o seu animalzinho ainda não aprendeu e está dominando a casa toda, o biomédico dá uma receita caseira e inofensiva aos pets. “Faça uma solução de 1 litro de álcool, 2 colheres de creme de cânfora, 100 ml de citronela. Misture e coloque o líquido em um recipiente com spray”, ensina. Basta borrifar nos locais onde não quer mais xixi.

Em contrapartida, molhe um jornal com xixi do seu pet e deixe exatamente onde você quer acostumá-lo a urinar.

Lave bem as bacias de água e comida

Limpe diariamente os potinhos – o ideal mesmo é cuidar desses recipientes como cuidamos de nossas louças. “Não coloque mais comida ou água sem antes lavar as bacias. E basta usar água, detergente e secar bem”, diz o dr. Bactéria.

Para manter a higiene, limpe as patas

De nada adianta cuidar da casa toda se você chegar com o pet da rua e não limpar as patinhas dele. Você pode usar uma pano molhado ou simplesmente lencinhos umedecidos de bebê.

Remova os pelos da casa toda

Pelo menos uma vez ao dia, passe aspirador (com filtro hepa, que segura os ácaros e fezes de ácaros). Não use vassoura – ela espalha ainda mais a poeira e os pelos pelo ar. Para retirar facilmente os pelos dos tecidos, use luvas de borracha ou fita adesiva.

Truque pra afastar as pulgas

Se desconfiar de pulgas em casa, você pode passar um pouco de inseticida no saco do aspirador de pó. Assim, você acaba até mesmo com os ovos que podem ter sido aspirados e evita a proliferação.

Higienize os brinquedinhos

Como os animais vivem com os brinquedos na boca, evite passar produtos químicos para limpar. O biomédico recomenda a lavagem apenas com água e detergente. E não dê aos pets pelúcias pra brincar, que são quase impossíveis de manter limpas.