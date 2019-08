Descubra como usar sofá amarelo mostarda sem errar (e saiba onde comprar)

Já faz um bom tempo que o amarelo mostarda está em alta na decoração – e deve continuar! A cor é perfeita porque traz a força do amarelo sem iluminar demais, já que o tom mostarda é mais fechado.

Se anima? A dica para não errar é apostar em uma peça dessa cor que seja a protagonista, como o sofá da sala. Vai sem medo!

Aí, as combinações mais certeiras são com o infalível branco ou com tons de azul-escuro. Você pode apostar na base neutra e deixar o estofado brilhar ou ousar com uma pintura azul na parede, que destaca ainda mais o móvel. Ah, uns detalhes em rosa caem muito bem!

Confira cinco projetos que acertaram em cheio e inspire-se.

–

–

–

–

Curtiu? Saiba que há vários modelos à venda bem acessíveis. Dá uma olhada nestes, vendidos em lojas online:

Sofá de 3 Lugares Pergamo Mostarda, com estrutura de eucalipto e acabamento de veludo. Mede 2,30 x 0,80 x 0,84 m. Sofá de 3 Lugares Pergamo Mostarda, com estrutura de eucalipto e acabamento de veludo. Mede 2,30 x 0,80 x 0,84 m. Mobly , R$ 2422,49

Sofá de 2 Lugares Hout, com estrutura de madeira maciça e acabamento de poliéster. Mede 1,30 x 0,54 x 0,75 m. Sofá de 2 Lugares Hout, com estrutura de madeira maciça e acabamento de poliéster. Mede 1,30 x 0,54 x 0,75 m. Etna , R$ 2799,90

Sofá Beatle 3 Lugares, com estrutura de eucalipto e revestimento de suede. Mede 1,75 x 0,69 x 0,79 m. Sofá Beatle 3 Lugares, com estrutura de eucalipto e revestimento de suede. Mede 1,75 x 0,69 x 0,79 m. Mobly , R$ 1308,14

Sofá-cama Ilha Bela, com pés de alumínio e revestimento de suede. Mede 1,98 x 0,89 x 0,94 m. Sofá-cama Ilha Bela, com pés de alumínio e revestimento de suede. Mede 1,98 x 0,89 x 0,94 m. Dafiti , R$ 2548,99