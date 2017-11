8 dicas para economizar tempo e dinheiro na ida ao supermercado

Há quem ame e há quem odeie, mas o fato é que ir ao supermercado é inevitável para que a despensa, a geladeira e os armários da casa sempre tenham o suficiente para a vida ser confortável.

Independentemente do sentimento em relação à atividade, é comum ter dúvidas até chegar ao estágio de domínio da arte das compras para a casa. As principais são: como sair do supermercado apenas com o necessário e, principalmente, como evitar gastos supérfluos?

A nutricionista Aretha Magalhães, da Equilibrium (consultoria de nutrição da Finna), e a coach em economia doméstica Aline Amorim dão oito dicas de ouro para lhe ajudar nesta missão.

Faça uma lista de compras

Pode ser old-school (em um caderno ou bloco) ou mais tecnológica (no celular). O importante é ter uma lista de compras nas mãos quando for ao supermercado.

Sempre que algum item acabar, coloque-o na relação do que precisa ser providenciado na próxima ida às compras. O mesmo vale para quando você escolher uma receita legal para fazer em casa: liste os itens que precisará comprar no supermercado. Ah, quer um tempero ou produto de higiene diferente do usual? Ele vai para a lista também.

“A vida é corrida e não dá para confiar só na memória. Sem uma lista, o risco de não comprar tudo de que precisa e levar itens desnecessários para casa é muito grande”, diz Aline. “Quem tem disciplina mesmo deve se concentrar em comprar apenas o que está na lista. É prático, rápido e econômico.”

Evite os horários de pico dos supermercados

Aline conta que os horários mais movimentados nos supermercados são por volta do meio-dia e entre 19h e 21h. “Eles devem ser evitados. Se a pessoa já estiver com a cabeça cheia e meio sem paciência, piorará no meio de tanta gente. E poderá esquecer de pegar coisas necessárias por causa da vontade de sair logo dali”.

Outro ponto importante que a coach destaca são as filas que se formam nestes horários e os truques nada econômicos que elas guardam: “Além de perder um tempo insano esperando para passar as compras no caixa, as prateleiras de miudezas, doces e revistas ao lado das filas são um convite ao gasto por impulso. Se a intenção é economizar, é melhor passar o mais rápido possível ao lado delas.”

Para as pequenas compras, vá ao supermercado sozinha

“Se você for sozinha e focada, sua compra será bem mais rápida e não terá surpresas de fora da lista na cestinha ou no carrinho”, afirma Aline. Quem nunca esteve no supermercado com mozão ou mozona e de repente se viu gastando mais do que queria em uma coisinha ou outra que não estava planejada, não é mesmo?

Fique de olho nos panfletos (de papel ou virtuais) dos supermercados

A maioria dos supermercados cobre as ofertas dos concorrentes, então vale a pena levar os panfletos e mostrá-los no caixa na hora de pagar as compras. Se forem virtuais, salve-os no seu celular com uma resolução boa para que ele possa ser lido e não haja desentendimentos desnecessários.

Aproveite o “dia de oferta” do supermercado

As redes de supermercados costumam eleger um dia da semana para ser o “dia de oferta” (ou “dia de preços baixos” ou quaisquer outros nomes criativos que indiquem que haverá vantagens financeiras para os clientes). “Procure acompanhar qual é o dia do mercado próximo à sua casa para aproveitar as promoções, principalmente de itens que são mais utilizados, como farinha de trigo, arroz, feijão e óleo”, recomenda Aretha.

Compre produtos alimentícios versáteis

“Alimentos básicos, como farinha de trigo, óleo e ovos, são muito versáteis, pois rendem receitas doces e salgadas. Com eles é possível preparar bolos, tortas e panquecas, comidas para todas as refeições”, diz Aretha.

Por isso, vale a pena investir em uma quantidade maior deles. Aline garante que “a economia que você fará não comprando pratos prontos será maior do que o gasto com os ingredientes”. Sem contar que é muito mais saudável comer uma comidinha feita em casa.

Estude sobre produtos de higiene e de limpeza antes de ir ao supermercado

Rótulos de xampus, condicionadores, cremes e produtos mil de higiene costumam ter bastante informação. O mesmo vale para os de sabão líquido, amaciante, alvejante e tudo que ajuda na limpeza da casa.

Para não gastar preciosos minutos nos corredores do supermercado lendo características, ingredientes, orientações de uso e todo o universo de cada um deles, faça a “lição de casa”. Pesquise na internet sobre os produtos indicados para seu tipo de cabelos e de pele, informe-se sobre os que mais correspondem às suas necessidades para deixar a casa limpinha e cheirosa. E vá às compras com os nomes e marcas já anotados em sua lista.

Nunca vá ao supermercado com fome

Miga, isto é muito sério. Quando estamos com fome, TUDO parece delicioso, necessário, indispensável para o dia a dia. Antes de ir ao supermercado, almoce, jante ou faça um bom lanche (dependendo do horário escolhido).

Aretha alerta: “Ir ao supermercado com fome pode dificultar a compra apenas de itens que estavam planejados na lista. Fazer as compras após uma refeição é uma maneira de evitar a compra de itens supérfluos, especialmente guloseimas, ou de quantidades desnecessárias”.