11 dicas para renovar o visual da sua casa com tinta spray

Esqueça o lance da pichação: latas de tinta spray podem ser suas melhores amigas na hora de dar aquela renovada por conta própria na decoração da sua casa.

Sabe quando o vaso de cerâmica ou de vidro, que você amou tanto quando comprou ou ganhou, fica sem graça? As pedrinhas que foram enfileiradas uma a uma no jardim parecem não ter mais aquele charme de antes? E você quer, de alguma forma, renovar um pouco o visual de seu lar, doce lar, mas não está com inspiração e/ou tempo suficientes? Aí entra a tinta spray.

Sua grande vantagem em relação às tintas convencionais é a cobertura uniforme conquistada com apenas duas camadas, sem marcas de pelos de pincéis. Além disso, ela está disponível em todas as cores imagináveis e não requer muita habilidade para ser usada. Se você se sentir um pouco insegura em relação à força que deve fazer para aplicá-la, teste algumas borrifadas em um pedaço de jornal ou papelão e pronto!

Ah, também é muito importante comprar a tinta spray adequada para o material que será transformado; se ela for para madeira, por exemplo, não pegará direito em plástico.

Veja 11 ideias que selecionamos para você aplicar em sua casa. Elas podem ser seguidas à risca ou servir de inspiração para outras artes. Coloque a mão na massa e deixe a imaginação correr livre!

Dê uma cara nova aos vasos de vidro

Com uma lata de tinta spray prateada é possível dar um aspecto espelhado e sofisticado a um vaso de vidro. O grande segredo é que você deve aplicar a tinta por dentro do vaso.

Se quiser um look levemente transparente, uma camada da tinta basta. Mas se sua intenção for deixar o prateado bem compacto, espere a primeira camada secar e aplique uma segunda. Caso note acúmulos de tinta em pontos específicos, passe um papel-toalha levemente para retirar os excessos.

Espere secar de acordo com as instruções do rótulo e aí está seu vaso novinho.

Galhos de árvore podem ser itens descolados de decoração

Ao natural, galhos de árvore podem não parecer grandes coisas para a decoração, mas pintados eles se transformam.

Você pode usar galhos que encontrar pela rua ou os pegar de alguma planta que já tenha em casa. Depois de secos, coloque-os em um vaso. Descoladíssimo!

Disfarce os potes de plástico com tinta prateada

Às vezes dá dó de jogar fora um pote de plástico de tamanho bom, que poderia servir para guardar os básicos do dia a dia, como açúcar e arroz, né? Mas com estas carinhas… Cadê o ânimo de deixá-los expostos?

Fácil de resolver: pinte as tampas com spray prateado, simulando inox. Veja bem, a ideia não é fingir ter algo mais caro, mas sim deixar as peças um pouco mais apresentáveis. Você também pode tirar os rótulos originais e colocar etiquetas identificadoras de seu gosto.

Renove os velhos vasos de cerâmica

Vasos de cerâmica “crus” são super bonitos e rústicos, mas com o passar do tempo podem ficar meio gastos e sem graça…

Duas camadas de tinta spray depois, os vasos de cerâmica são um sopro de novidade na sua casa! Só uma coisinha: como você terá que pintá-los por fora e por dentro, precisará tirar a terra e a planta que estiverem nele durante o processo. E só recoloque tudo quando a tinta estiver bem seca, para evitar contaminação, ok?

Modernize aquela luminária antiga

Para esta transformação será necessário forrar o teto, porque ninguém quer casa pichada por acidente, certo? Desmonte a luminária, coloque papel para isolá-la e passe o spray em duas camadas (esperando a primeira secar antes de aplicar a segunda). Embora nestas fotos não tenham tirado as lâmpadas, é mais prudente removê-las durante o processo.

Pinte as peças de fixação da luminária separadamente, também em duas camadas.

Espere tudo secar, recoloque as lâmpadas, monte a luminária, tire o papel isolante do teto e prontinho:

Transforme ímãs coloridos de plástico em ímãs dourados

Ímãs de letras coloridas podem ser muito divertidos por um tempo, mas ficam cansativos logo.

A melhor solução é pintar todos de uma cor só. Nossa sugestão é o dourado, mas pode ser qualquer outra cor que você prefira e combine com sua decoração. Pinte frente e verso, inclusive sobre os ímas – se eles forem de boa qualidade, não perderão a aderência.

Você também pode fazer isso em ímãs de outros formatos. Fica um charme!

Deixe o jardim mais colorido pintando as pedras decorativas

Pedras são o máximo para contornar o jardim ou criar caminhos dentro dele. Mas depois de um tempo fica uma mesmice e elas praticamente somem na decoração das plantas. Pintando-as de cores variadas, você dá nova vida ao ambiente.

Crie uma moldura de espelho com brinquedos e tinta spray

Se você for apegada a vários brinquedos (seus ou de seus filhos) mais ou menos do mesmo tamanho e não tiver dó de pintá-los com tinta spray, transforme-os em moldura para um espelho. E pode tratar de colocá-lo em um lugar de bastante destaque na casa: além de ser uma peça única, ela tem valor sentimental.

Pinte feijões e use-os como preenchimento para vasos

Um vaso de vidro transparente pode ser lindo vazio, mas de vez em quando vale a pena dar um toque especial nele. Se você não tiver pedrinhas de jardinagem em casa, lance mão de feijões pintados. Coloque os grãos em uma travessa ou em uma caixa forrada com papel e borrife uma camada de tinta spray. Deixe secar, mexa bem para os feijões virarem e passe outra camada. Está feito seu preenchimento para vasos.

Dica: fica especialmente bonito em dourado, prateado ou cobre.

Reutilize as garrafas de vinho vazias de forma elegante

Garrafas de vinho têm um design simpático e, quando não são transparentes, vêm em tons lindos de vidro. Está precisando de vasinhos ou enfeites novos? Use-as!

Se quiser fazer listras na garrafa, isole o espaço que será pintado cobrindo o restante com fita adesiva. Mas você também pode pintar a garrafa todinha, claro.

Depois de duas camadas de tinta spray, tire as fitas adesivas. Suas novas garrafas decorativas estão prontas para embelezar sua casa.

“Ganhe” uma cadeira de trabalho nova pintando a antiga

Cansou da cadeira que usa para trabalhar em casa? A tinta spray vai te salvar! Esta sugestão é para conseguir uma cadeira listrada, mas você pode fazer com o “tema” que quiser.

Em primeiro lugar, pinte a cadeira toda de branco.

Quando a tinta estiver seca, isole com fita adesiva as partes que não receberão mais nenhuma tinta. Aplique o spray sobre toda a área descoberta.

Espere secar, tire as fitas adesivas e seu home office ganha novos ares.