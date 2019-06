Do basicão ao tamanho família: 30 varais de teto, parede, porta e piso

zoom_out_map 1/30 Varal de parede Maxeb, com 5 varetas individuais de aço, de 1,50 x 0,38 m. Leroy Merlin, R$ 161,91 (Divulgação/Reprodução)

2/30 SuperVaral dobrável (1,50 x 0,90 x 0,66 m montado), de aço inox, com seis prateleiras, 18 varetas, barra para cabides, 24 ganchos para meias e roupas íntimas e rodinhas. Supervaral.com.br, R$ 210 (Divulgação/Reprodução)

3/30 Varal de parede sanfonado Máster, da Maxeb, de alumínio com pintura epóxi, 7 varetas (0,77 x 0,45 x 0,18 m). Leroy Merlin, R$ 96,90 (Divulgação/Reprodução)

4/30 Minivaral para calçados, de plástico, 31 x 28 cm, da Flash Limp. Utilplast, R$ 12,50 (Divulgação/Reprodução)

5/30 Varal de chão 3 andares, da Flash Limp, de aço e polipropileno, 18 varetas (1,30 x 0,49 x 0,47 m aberto). Casas Bahia, R$ 89,90 (Divulgação/Reprodução)

6/30 Varal de chão Pegasus Deluxe 200, de ferro colorido, da Leifheit, medidas de 66,5 x 95 cm. Etna, R$ 299,90 (Divulgação/Reprodução)

7/30 Varal de muro dobrável, com 4 cordas de náilon com 6 metros cada. Loja do Varal, R$ 225 (Divulgação/Reprodução)

8/30 Varal com toldo de proteção contra chuva, com 6 varetas de 1 metro, de inox, com toldo de 1,20 x 0,69 m. Kuser, R$ 469,13 (Divulgação/Reprodução)

9/30 Varal de chão Triplex, da Maxeb, de aço, medidas de 1,23 x 0,56 x 0,56 m. Casas Bahia, R$ 159,90 (Divulgação/Reprodução)

10/30 Varal de parede Madrid, da Secalux, de aço, 80 x 42 cm. Telhanorte, R$ 71,91 (Divulgação/Reprodução)

11/30 Varal de chão Sensea, de aço, com abas, medidas de 1,22 x 0,56 x 0,80 m. Leroy Merlin, R$ 77,90 (Divulgação/Reprodução)

12/30 Varal de teto retrátil automático, com controle remoto, luz UV e ventilação (2,25 m de comprimento). Americanas.com, R$ 1619,10 (Divulgação/Reprodução)

13/30 Varal de chão Sanfona, de alumínio com pintura eletrostática, 7 varetas de 60 cm e altura de 78 cm. Loja do Varal, R$ 153 (Divulgação/Reprodução)

14/30 Varal automático com 5 cordas de 4,10 metros, da Secalux, com travas de segurança. Casas Bahia, R$ 46,90 (Divulgação/Reprodução)

15/30 Varal de teto Prático, de alumínio, com 6 varetas individuais de 1,20 m. Submarino, R$ 123,20 (Divulgação/Reprodução)

16/30 Varal íntimo, de alumínio e inox, com 4 varetas móveis. Empório dos Varais, R$ 94 (Divulgação/Reprodução)

17/30 Varal de chão Borboleta Chicago, da Metaltru, de aço termoplastificado, nas medidas 0,82 x 1,40 x 0,51 m. PontoFrio.com, R$ 115,80 (Divulgação/Reprodução)

18/30 Varal giratório de chão dobrável, de aço inox e polipropileno, com 3 módulos que possuem 10 hastes cada, e medidas totais de 1,85 x 0,73 x 0,73 m. Shoptime, R$ 99,99 (Divulgação/Reprodução)

19/30 Varal de teto, linha Diamante, 10 varetas, com sete opções de cores e tamanhos. Varais Online, R$ 194,75 (o modelo de 80 x 80 cm) (Divulgação/Reprodução)

20/30 Minivaral Jacki Design, com 16 pregadores, de plástico. Extra.com.br, R$ 36,90 (Divulgação/Reprodução)

21/30 Varal de chão giratório Parabólico, de alumínio, da Mor, com 1,51 m de altura. Magazine Luiza, R$ 189,49 (Divulgação/Reprodução)

22/30 Varal retrátil, da Ordene, com corda de 15 metros. Dinda, R$ 62,99 (Divulgação/Reprodução)

23/30 Varal de teto, da Secalux, de aço, com seis varetas, nas medidas de 0,56 x 1 m. Leroy Merlin, R$ 53,90 (Divulgação/Reprodução)

24/30 Varal de chao Sanfonado Vertical, dobrável, de alumínio pintado ou escovado, com 11 varetas e 1,12 m de altura. Varais Online, R$ 190 (Divulgação/Reprodução)

25/30 Varal de parede branco Barcelona, da Secalux, com 5 cordas. Submarino, R$ 108,90 (Divulgação/Reprodução)

26/30 Varal portátil Slick, de aço, com ganchos para apoio em portas, nas medidas 50 x 27 cm. Casas Bahia, R$ 45,59 (Divulgação/Reprodução)

27/30 Varal retrátil Mágico, da Ordene, nas medidas 70 x 10,5 x 37 cm (aberto), de plástico. Leroy Merlin, R$ 124,90 (Divulgação/Reprodução)

28/30 Minivaral para camisas com 8 cabides, de polipropileno, da Flash Limp. Utilplast, R$ 46,50 (Divulgação/Reprodução)

29/30 Varal de chão com quatro abas, da Flash Limp, de aço e polipropileno, com 28 varetas. ShopFácil, R$ 229,90 (Divulgação/Reprodução)