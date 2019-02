Dormindo nas nuvens: este quarto de criança é um sonho!

O quarto do Pietro é um verdadeiro sonho: o pequeno de 3 anos dorme literalmente nas nuvens graças à marcenaria caprichada e um projeto de decoração muito bem pensado pela designer de interiores Camila Cordista, do escritório Cordista Interiores e Lighting.

As boas ideias e os diversos pontos de atividade espalhados pelo quarto – tem até parede de escalada! – fizeram com que o menino passasse a amar seu cantinho e nunca mais pedisse para dormir com os pais.

Além da moldura em formato de nuvem, a cama ainda conta com nichos e prateleiras de um lado, uma parede de escalada do outro e gavetões na parte inferior do móvel. Na parede do fundo, gotas coloridas deixam o décor estimulante. Logo em frente, um balanço amarelo torna tudo ainda mais divertido.

E quem disse que misturar estampas não dá certo? Na parede ao lado da cama, uma linda arte da artista plástica Kaju ilustra os animais preferidos de Pietro – entre eles, Tuti, a tartaruga de estimação. O desenho em preto e branco ganhou destaque com alguns pontos de cor.

Outro ponto de atividade do quarto é a parede ao lado da entrada, onde Camila fixou os suportes para a bobina de papel. É ali que o pequeno solta a criatividade e faz arte. O armário espelhado garante amplitude visual.

Que criança não gostaria de um refúgio desses?