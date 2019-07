E-commerce Mobly abre sua primeira loja física em São Paulo

Focada no comércio eletrônico de móveis e decoração para casa desde 2011, a Mobly acaba de inaugurar sua primeira loja física.

São mais de 2 mil itens a pronta entrega em um espaço mais conceitual que promete uma nova experiência de compra, com tablets e totens disponíveis aos clientes.

Não é obrigatório passar no caixa: você consegue comprar dentro da loja pelo seu celular e pedir a entrega em casa. A proposta da loja física é experimentar e tocar os itens que vai levar.

“A ideia é juntar as coisas boas da experiência física com as coisas ótimas de experiência online. É digitalizar o que dá para ser digitalizado, mas mantendo o toque humano naquilo que ainda tem muito valor”, diz Marcelo Marques, um dos fundadores.

No interior da loja, há muita inspiração com diversos cômodos decorados e intagramáveis. As primeiras produções são inspiradas em cenários famosos, como as salas dos Simpsons e de Friends.

Quer ver de pertinho? Anote o endereço: Av. das Nações Unidas, 16.737 (Marginal Pinheiros).

Funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 10h às 20h.