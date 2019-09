Em 5 minutos: como limpar panela grudada, liquidificador, sanduicheira…

Todo mundo já passou raiva tentando desgrudar a comida queimada do fundo da panela (ou deixou horas de molho), os cantinhos sujos do liquidificador, a gordura do interior do micro-ondas… Sim, sabemos que esse trabalho é insuportável!

Então, se você não tem tempo ou paciência para uma limpeza demorada, saiba que há alternativas. Selecionamos truques rápidos e eficientes para resolver esse tipo de problema.

Veja como limpar em poucos minutos:

Panelas grudadas

Basta pôr um pouco de água com umas gotinhas de detergente ou vinagre e levar ao fogo. Deixe ferver por uns dois minutinhos, retire do fogão, descarte a água na pia e lave o interior com esponja e detergente (com muito cuidado porque o metal estará bem quente). É incrível como sai fácil, fácil!

Liquidificador

Missão impossível limpar o interior do liquidificador com esponja – você corre o risco até de se cortar, se o modelo não for daqueles que solta a base. Então, assim que terminar de usar, encha mais ou menos meio copo do liquidificador com água e adicione um pouco de detergente. Ligue na potência máxima por uns minutinhos e fim! É só enxaguar pra tirar a sujeira e o tanto de espuma que ficará lá dentro. Se a coisa estiver muito feia, repita o procedimento.

Sanduicheira

Após o uso, com ela ainda quente, coloque um paninho molhado maior do que a base e feche (lembre-se de tirar o equipamento da tomada!). O vapor vai ajudar a descolar a sujeira. Aí, é só limpar com papel-toalha e finalizar com um paninho embebido em vinagre de álcool. Limpa e desinfeta.

Porta de vidro do forno

Uma misturinha caseira de bicarbonato com vinagre consegue remover bem a gordura e as sujeiras acumuladas. Faça uma pasta grossa e áspera e passe em toda a superfície com esponja macia ou pano. Deixe agir por uns minutinhos e remova.

Ralinho da pia

Tanto o ralo quanto o protetor precisam ser bem limpos. E é bem simples cuidar deles: uma vez por semana, despeje ali um pouco de bicarbonato, em seguida jogue vinagre de álcool, deixe agir por um minutinho e despeje água fervente. Limpeza concluída!

Tábua de carne

Você sabia que a tábua de corte é um dos itens mais sujos da sua casa – mais do que a privada? Isso porque ela acumula muitas bactérias nas ranhuras deixadas pela faca. Para limpar a tábua, faça uma mistura de sal grosso com suco de limão puro e esfregue com o próprio limão. Deixe por uns 5 minutos. Depois, lave bem com detergente e finalize com vinagre sem enxágue.

Micro-ondas

Encha meio pote de vidro com água, esprema um limão e coloque ali dentro a casca também. Aí, é só ligar na potência máxima por 5 minutos e limpar o interior com um paninho. Parece mágica o jeito que a sujeira se desprende.

Louça grudada

Quem nunca se permitiu deixar a louça pra lavar mais tarde? O problema é que a comida gruda e fica muito mais difícil de limpar. Então, da próxima vez que pensar em acumular a louça na pia, prepare uma bacia com água e detergente e mergulhe tudo lá dentro. A sujeira vai amolecer e fica muito fácil de lavar depois.