Está bombando! 20 espelhos decorativos para incrementar qualquer ambiente

Que os espelhos são velhos aliados da decoração não é novidade. Mas, muito além da função de ampliar visualmente os projetos, eles começam a chamar a atenção pelo próprio design.

A tendência começou a ganhar fôlego com os modelos redondos com alça de couro, mas logo chegaram diversos outros formatos e materiais que estão com tudo!

Confira nossa seleção e dê um up na decoração de qualquer cômodo da casa.