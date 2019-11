Esta cozinha corredor ficou perfeita com o mix moderno de madeira e metal

–

O visual datado da antiga cozinha incomodava muito os jovens proprietários deste apê, que decidiram chamar as arquitetas Natália Villela e Victória Perdigão, do escritório Dois Quartos Arquitetura, para renovar o cômodo. “Fizemos uma reforma geral, com troca de revestimentos, bancada, metais, vidros, marcenaria e serralheria. Tentamos trazer modernidade ao espaço”, contam.

Atenção ao protagonismo da madeira e do metal, que dão um aspecto bem contemporâneo ao projeto. “A madeira aquece o ambiente e o metal confere um clima moderno”, justificam.

–

Repare que a disposição da cozinha foi preservada. “Assim, mantivemos os pontos hidráulicos e elétricos existentes, o que gerou economia na parte financeira da obra”, diz Natália.

–

–

Para a bancada, as arquitetas escolheram o Nanoglass branco, um material industrializado de baixa porosidade, resistente a impactos e um visual lindo.

Ficha técnica:

Piso: Porcelanato Acetinado Chicago Retificado Grigio (83 x 83 cm), da Biancogres. Sodimac, R$ 59,90 o m² Parede da bancada da pia: Revestimento Metrô White Brilhante (20 x 10 cm), da Eliane. Sodimac, R$ 46,90 o m² Demais paredes: Cerâmica Evidence LR White Acetinada (31 x 51 cm), da Lanzi. Leroy Merlin, R$ 39,90 o m² * Preços pesquisados em 6 de novembro de 2019, sujeitos a alterações.