Esta é a casa mais doce, coloridinha e encantadora que você vai ver hoje

Os moradores Danni Ricci, Victor Hugo Ricci e seus filhotes de quatro patas

O hall recebeu tinta no tom Rosa Secreto, da Suvinil, além de um lindo trabalho em estêncil

“Nós amamos cores”, conta a moradora desta casinha encantadora, Danni Ricci. Dá pra perceber! “Mas as usamos nos tons pastel, menos vibrantes, para que mesmo que colorida, a casa ainda tenha uma aura bem clarinha. Eu sou fã do lúdico, do divertido, e busquei aplicar isso de uma forma que não ficasse infantil”, resume a moça.

A ajuda profissional para transformar os sonhos veio com a designer de interiores Gabriele Serafineli.

O painel de madeira ripada que contorna a cozinha americana aquece a decoração. "Ele tem uma tonalidade quase natural, padrão Ciliegio, e incorpora a madeira de forma mais interessante, com volume e textura", diz Danni.

A cozinha integrada com a sala é o cantinho favorito dos moradores. Os acabamentos dão um ar antiguinho e aconchegante: os armários feitos sob medida têm frente revestida de azul bebê e na parede atrás da pia vão as cerâmicas brancas tipo tiles.

A parede de tijolinhos é um charme e funciona como uma tela em branco para a moradora soltar a criatividade e variar nos itens pendurados. Reparou no conjunto de assentos? Cadeiras de cores diferentes e um banco do mesmo modelo da mesa. Lindo, né?

“Nós acreditamos que o ambiente está relacionado diretamente ao bem-estar e desenvolvimento humano. Criamos um perfil pra nossa casa no Instagram pra inspirar e levar mais criatividade, mostrar novas possibilidades e ideias, para que outras pessoas possam aplicar em suas casas e desfrutar, assim como nós, de um ambiente harmônico e acolhedor”, finaliza Danni.