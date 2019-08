Esta sala foi reformada em 1 dia, com custo baixíssimo e ficou bem moderna

A mesa de madeira com cadeiras estofadas foi uma aposta certeira dos moradores. Mas a sala de jantar não tinha a menor graça! Sem grana nem tempo para grandes transformações, eles entraram em contato com a arquiteta Luiza Adaime que arrasou na mudança rápida e barata.

Com muito planejamento, ela conseguiu colocar tudo em prática e modernizar o ambiente em um dia!

Na parede, o acabamento que parece cimento queimado é uma tinta especial (Massa para Efeitos, cor Nevoeiro, ref. C160, da Suvinil. Leroy Merlin, R$ 129,90). A aplicação foi feita em duas horas – e dá para fazer sozinha!

“Aproveitando que o ambiente já tinha rebaixo de gesso, utilizamos fio, canopla, soquete, lâmpada e minicanoplas para criar esses pendentes acima da mesa. Simples e suficiente para iluminar e decorar”, explica Luiza.

Para finalizar, as paredes foram decoradas com um espelho retangular e dois quadros com fotografias feitas pelo próprio cliente.

–