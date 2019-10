Estes 14 projetos provam que mesmo em quartos pequenos cabe um escritório

Ambientes com mais de uma função se tornaram necessidade nos projetos atuais, que costumam ter medidas mais enxutas. Que tal então levar o cantinho de trabalho para dentro do quarto? Antes de dizer que não cabe, dê uma olhada nestas soluções que separamos.

Com muito planejamento pode ser viável encaixar um pequeno home office do ladinho da cama no lugar da mesa de cabeceira, embaixo da janela com uma bancada mais extensa, nos pés da cama, no vão do armário…

Só preste atenção neste pontos importantes:

Instale a mesa a uma altura de 75 cm a 80 cm para trabalhar confortavelmente

Escolha uma de profundidade maior ou igual a 45 cm (para que você apoie um notebook ou um caderno com espaço de sobra)

Compre uma cadeira confortável e mais compacta

Preserve uma área de circulação confortável (em geral, o mínimo é de 60 cm livres).

Inspire-se:

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–