Fã de Barbie, corra: dá pra se hospedar na Casa dos Sonhos por 60 dólares

Para comemorar os 60 anos da boneca mais famosa do mundo, o Airbnb reproduziu a Dreamhouse em tamanho real, em Malibu, na Califórnia. Empoderada, a Barbie já era proprietária de sua Casa dos Sonhos em 1961.

A mansão de três andares fica de frente para o mar, tem decoração contemporânea com pitadas vintage e muito rosa em todos os ambientes – quando cai a noite, a iluminação da área externa é toda pink.

–

Quer reservar? Corre porque é limitadíssmo!

A partir das 15h de hoje (23), o site abre para reservas limitadas que custam U$ 60 por noite (impostos e taxas não inclusos) – mas nem adianta sonhar em passar uma temporada lá, porque só dá para pegar uma estadia de três dias (duas noites). Acesse Airbnb.com/Barbie

–

A casa tem piscina com borda infinita – aquela que quando você olha parece que a água se conecta com a do mar -, cinema privativo, estúdio, quadra, espaço de meditação, cozinha equipada… Mas um dos ambientes mais queridinhos é o closet da Barbie, que exibe looks famosos da história da boneca.

–

–

–

–

Atividades do pacote:

transformação de visual com os cabeleireiros do Mane Addicts Creator Collective – antes haverá um encontro com a hairstylist Jen Atkin

aula de esgrima com Ibtihaj Muhammad, medalhista olímpica

aula de culinária com Gina Clarke-Helm, uma das donas do Malibu Seaside Chef

conhecer os bastidores do Columbia Memorial Space Center, com a piloto e engenheira aeroespacial Jill Meyers

Vale a pena viver uns dias de Barbie!