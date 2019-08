Grandes ideias estão em todas as paredes deste apê de 69 m²

Truques simples fazem a diferença em cada parede deste apartamento projetado pelas arquitetas Juliana Flauzino, Gabriela Hipólito e Barbara Marins, do Estúdio Uvva, para um pai e uma filha de quatro anos.

O grande destaque é, sem dúvida, a pintura: em quase todas as superfícies ela se faz presente de um jeito bem diferente, em duas cores. Na ala social, a parte inferior é azul clarinha e a superior tem o mesmo cinza do teto. A proposta visual segue pela casa toda, incluindo o corredor que leva aos quartos.

–

Repare que o rack recebeu exatamente o mesmo tom da pintura da meia parede, assim como a prateleira decorativa que fica bem pertinho do teto, dando a impressão de que o pé-direito é maior.

–

As paredes da sala de jantar integrada repetem o grafismo. E como não há espaço para um hall de entrada elaborado, as arquitetas deram a ideia de fixar cabideiros de parede moderninhos em frente à mesa para pendurar guarda-chuva, bolsa, casaco…

–

No quarto da pequena, o mix de verde e salmão em tons rebaixados deixa a decoração mais doce. Uma marcenaria pintada de verde faz um L abraçando a cama e sustentando a mesinha.

–

O quarto do pai tem a parede toda cinza, mas repare no diferencial das luminárias fixadas nela: uma é preta em estilo industrial, conversando com a mesinha de cabeceira, e a outra é de tom rose gold, mesmo acabamento do revisteiro aparafusado logo abaixo.