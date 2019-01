Horta hidropônica: como fazer uma em casa e 8 inspirações para ter a sua

Comer frutas e vegetais sem agrotóxicos, hoje em dia, é praticamente um desafio. Se não forem comprados em feiras orgânicas ou se não tiverem o selo de autenticidade orgânica, o risco de terem algum agrotóxico é enorme.

Uma saída para essa dificuldade é cultivar os alimentos em casa, sabendo exatamente o que é colocado na terra e na água usadas para cultivá-los. E não é necessário ter um terreno à disposição – até porque isso é bem raro, especialmente nas grandes cidades: você pode montar uma horta suspensa, a famosa horta hidropônica, que conta com profundidade de terra suficiente para as raízes se fixarem e as plantas se desenvolverem bem.

Neste vídeo tutorial você aprende todos os detalhes para fazer uma horta hidropônica caseira para área externa. Até a compra das plantas o casal incluiu!

Se você mora em apartamento e não tem uma área externa (de varanda, por exemplo) para fazer a sua, não tem problema: é perfeitamente possível fazer uma horta hidropônica caseira em ambiente interno. Neste vídeo dá para entender melhor como funciona.

O que realmente importa é a técnica de montagem; o formato pode variar de acordo com seu gosto, suas habilidades e, principalmente, o espaço disponível. Fique agora com oito inspirações de variações de hortas hidropônicas caseiras para criar a sua!

