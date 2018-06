25 inspirações para decorar sua casa para a Copa do Mundo

Kit Copa do Mundo. Flâmula, matrioska e vaso de flores. Juntos vamos torcer! Orçamento e encomenda via direct ou Whatsapp. (71)9141-4996 #decoracaocopadomundo #copa2018 #copajunina # festejosjuninos #decoracaobrasil #decoracaoambiente #artesanatoemfeltro #feltrocriativo #feltrolove #marocaarteira

A post shared by Mara Souza (@marocaarteira) on May 28, 2018 at 6:04am PDT