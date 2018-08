30 inspirações para decorar um quarto pequeno

It's another bright sunny day here in NorCal! What's the weather like in your neck of the woods? . . . #smallbedroom #smallbedroomideas #smallbedroomdecor #smallbedroomstorage #storagebed #builtinbed #builtinstorage #smallspace #smallspacestorage #smallspaceideas #smallspacedecor #smallspacesolution #smallhouse #smallhouseideas #smallhousedecor #smallspacestorage #smallspacestorageideas #storagesolution #smallhouse #smallhouseliving #apartmenttherapy #sodomino #bhg #hgtv #boho #bohodecor #bohobedroom #bohohome #biglifesmallhouse #urbancottageliving

A post shared by Small House Living (@urbancottageliving) on Jul 31, 2018 at 6:59pm PDT