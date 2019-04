Já está pensando em como vai montar a mesa para o almoço de Páscoa do domingo? Então nós vamos te dar uma dose extra de inspiração!

Selecionamos 7 mesas postas com diferentes propostas do Pinterest. Você pode copiá-las, pegar uma ideia daqui e outra dali ou só se inspirar mesmo para fazer a sua própria criação.

1. Simples e encantadora

–

Esta decoração é simples, mas muito caprichada. Aqui, a louça é toda oval, remetendo aos ovos de Páscoa. Repare que a mesa de madeira não tem toalha – foi usada uma passadeira adamascada marrom e uma outra turquesa por cima. Guardanapos e acessórios verdes combinam superbem com o marrom e os talheres dourados dão o tom mais chique.

2. Coelhos no jardim

–

Por aqui, o clima é de natureza. Os jogos americanos imitam a grama, o sousplat dá lugar a uma cerca de madeira e há coelhos e arranjos baixos de flores espalhados pela mesa toda. Fofura pura!

3. Cores nos lugares certos

–

Note que a base é toda branca: mesa sem toalha, jogo de pratos, vasos e cadeiras. Aí, entram esses talheres furta-cor, os guardanapos de papel coloridos, as xícaras estampadas e os ovinhos de chocolate em papéis de várias cores. As tulipas e rosas dão mais vida, charme e cor à mesa.

4. Doce, doce, doce

–

Candy colors nas louças, nas taças e nos coelhos de pelúcia marcam o estilo desta decoração. Reparou no caminho de mesa verde que traz a natureza para o décor? Sobre ele se apoiam vasos com delicadas flores, acessórios de cerâmica e ovinhos coloridos.

5. Menos é mais!

–

A mesa é rústica, simples e linda. Só o guardanapo com dobra de orelhas de coelho dá a pista da Páscoa. O laranja das taças e do guardanapo chevron combina muito bem com tom natural do sousplat de fibra natural e os cachepôs.

6. Rosé gold é chique!

–

Esta é uma mesa delicada e chique. O rosa clarinho da toalha, dos pratos, dos porta-velas e das flores deixa tudo romântico. Talheres dourados e sousplat de fibras naturais fininhas complementam a produção.

7. Rosinha delicado

–

Esta é uma versão mais simples da mesa romântica. O caminho de mesa rosa conversa com os pratos com bordas de mesma cor e com os anéis de guardanapos de orelhinhas de coelho. Reparou nos arranjos de flores? Eles ficam em ovos coloridos apoiados em suportes cerâmicos lindos como estes! Talheres dourados incrementam a decoração.