Limpeza com limão, um aliado poderoso pra casa toda!

Limão é bom pra beber, pra temperar, pra deixar aquele cheirinho cítrico e também pra limpar! Sim, ele tem um poder incrível na hora de tirar gorduras e até desinfetar. Listamos a seguir os principais jeitos de usá-lo na hora da faxina e também damos uma receitinha de um produto multiúso pra casa toda.

Micro-ondas limpinho

Quer deixar o eletrodoméstico impecável por dentro? Encha metade de um recipiente de vidro com água, esprema ali um limão e mergulhe também as cascas da fruta. Leve ao micro-ondas e ligue na potência máxima por 5 minutos – quando apitar, espere um pouquinho para abrir a porta. Aí, é só passar um papel ou pano em todo interior e remover a sujeira, que se desprenderá bem facilmente.

Geladeira sem cheiro

O aroma do limão é um poderoso aliado para deixar a geladeira com bons ares. Você pode colocar o suco de um limão em um recipiente aberto, pode deixar metade da fruta aberta na prateleira ou usar um pedaço de algodão embebido no limão. O efeito dura uma semana.

Raladores e espremedores tinindo

Tirar o resto do queijo do ralador ou o alho do espremedor é uma tarefa árdua! Mas o limão está aí para dar aquela força! Corte-o ao meio e esfregue por dentro e por fora do ralador ou do espremedor. A gordura vai embora junto com os pedacinhos.

Tábua de carne como nova

Seja de madeira ou de plástico, depois de muito uso, a tábua fica com aspecto sujo e com algum odor. A melhor forma de resolver o problema é espalhar sal sobre toda a superfície e esfregar com meio limão. Até as manchas mais antigas vão embora.

Vidros e espelhos brilhando

Quer um limpador natural e eficiente? Em um copo de água, adicione três colheres de suco de limão puro. Aí, é só borrifar e enxugar com pano macio.

Vaso sanitário branquinho

Esfregue o interior do vaso com meio limão espremido, sal e bicarbonato de sódio. A misturinha tem incrível efeito alvejante e desinfetante.

Azulejos limpos

Sabe aquelas marcas de gordura que parecem grudadas no azulejo? Aplique limão sobre elas e deixe por alguns minutinhos. Em seguida, limpe com pano úmido. Você vai notar a diferença!

Inox com brilho

Para reforçar o brilho de torneiras, metais e outros cromados de casa, é só esfregar meio limão na superfície e limpar com pano macio.

Atenção: limão pede cuidado!

Evite usar o limão em superfícies porosas, como mármores e pedras naturais. E lembre-se de sempre lavar bem as mãos depois do uso do limão, pois o contato com o sol pode provocar manchas na pele.

Receita caseira: faça um multiúso poderoso

Que tal preparar seu limpador multiúso natural? Em um recipiente, coloque cascas de limão, e as cubra com vinagre branco. Deixe descansar por pelo menos duas semanas e transfira o líquido para um borrifador, usando um coador. Pronto! Agora é só começar a faxina.