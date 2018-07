Que casal não sonha em criar um cantinho tão reconfortante que deixa saudade quando está longe? Ainda mais no casamento, quando se tem a oportunidade de montar do zero o novo lar, com produtos escolhidos cuidadosamente na lista de presentes. E é simples conquistar essa sensação boa de aconchego: ela está nos detalhes. Por isso, listamos 15 ideias de produtos para deixar a sua casa nova mais confortável e acolhedora. Inspire-se!

1) Almofada nele!

Abusar do uso de almofadas no sofá é uma dica fácil de ser colocada em prática e aumenta o conforto da sala imediatamente. Pode misturar de diferentes tamanhos e formatos, coloridas e estampadas, de forma que harmonizem com o ambiente. Sofás de cor neutra, por exemplo, pedem almofadas com bastante cor. E o mesmo vale para a cama do casal, viu?

Outro ponto positivo para as almofadas é que você pode dar outra cara para o lar apenas trocando a capa delas de vez em quando. Assim, fica difícil enjoar!

2) Aposte no tapete

Além de conferirem sensação de conforto, físico e visual, os tapetes ajudam a delimitar os ambientes da casa. Eles podem ser utilizados nas salas de estar e de jantar e nos quartos. Quando for escolher, tenha em mente que o ideal é o tapete ser grande o bastante para que os móveis fiquem sobre ele, e não fora da superfície.

3) E decore!

Lembra que falamos que o aconchego está nos detalhes? Você pode tornar a decoração mais reconfortante e especial criando cantinhos com pequenos objetos que dão charme à casa. Podem ser vasos, velas, quadros, aromatizadores de ambiente e porta-retratos, por exemplo.

Como escolher

Ter à disposição as melhores e mais tradicionais marcas do mercado é fundamental na hora de montar a sua lista de casamento. A Camicado, por exemplo, trabalha com marcas renomadas que oferecem tecnologias de ponta, design inovador e que seguem normas internacionais de qualidade.

Além desses itens, os noivos encontram nas listas do site da Camicado milhares de produtos, dos mais básicos aos inovadores, para toda a casa. Ou, se preferirem, podem conhecer pessoalmente toda a variedade de linhas oferecidas em uma das unidades da rede espalhada por todo o Brasil.