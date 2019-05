Não é lixo! 15 jeitos incríveis de usar páletes e caixotes na decoração

Já ouviu falar em upcycling? É uma corrente que incentiva a dar novos usos a produtos que seriam descartados. Nessa onda entram os páletes (pallets, em inglês) – aqueles estrados de madeira usados para movimentar carga – e os caixotes de feira. Se antes esses itens eram jogados no lixo sem dó, agora eles ganharam admiradores que sabem muito bem como reaproveitá-los na decoração.

Os adeptos do Do It Yourself não param de criar coisas lindas – de mesinha de cabeceira a base de sofá – e há ainda lojas que vendem móveis prontos feitos com esses materiais.

Antes de tudo, se você for se aventurar a criar, saiba que é preciso escolher peças bem preservadas, lixá-las, dar um tratamento antipragas e passar um verniz bacana.

Ainda não se convenceu de que é possível ter uma decoração linda com páletes e caixotes? Então veja essas fotos:

1. Estar nada convencional

Aqui, páletes inteiros compõem a base do sofá. Aí, é só usar um colchão como assento ou futons soltos. A mesinha de centro também foi feita com um pálete, que ganhou rodinhas para o deslocamento do novo móvel.

2. Nichos inusitados

As caixas de feira tiveram o interior pintado com cores doces e foram penduradas na parede fazendo as vezes de nichos.

3. Jardim de páletes

Páletes empilhados na vertical compõem um verdadeiro jardim de parede – mas é preciso fixá-los na alvenaria.

4. Aparador fofo

Caixotes pintados de rosa e unidos em diferentes disposições criam esse móvel cheio de personalidade.

5. Painel lindo e funcional

Dando suporte à TV, o painel é decorativo e prático: por ser vazado, permite a passagem dos fios da televisão e dos aparelhos eletrônicos.

6. Nada de armários

No lugar de armários aéreos, essa cozinha tem caixotes que cumprem a mesma função.

7. Cabeceira show!

Nada convencional e muito bacana, esse quarto tem uma cabeceira de pálete, valorizada por um cordão de luzinhas.

8. Varandinha criativa

Uma estante formada apenas por caixotes dá suporte aos vasos de plantas e à decoração. E você pode criar um móvel assim usando quantas caixas quiser e em diversas posições, dando mais movimento ao conjunto.

9. Olha esse corredor!

Reparou no piso? São apenas páletes enfileirados. Mas para dar certo, eles devem ter exatamente a largura do corredor.

10. Fruteira no caixote

Cumprindo sua função original, mas com caixas de feira empilhadas e bem lixadas, essa fruteira é uma graça!

11. Porta-tudo na cozinha

Um pálete com algumas adaptações apoia temperos, acessórios, livros de receitas e ainda tem ganchinhos para xícaras e utensílios.

12. Mesinha graciosa

Em vez de um criado-mudo, essa mesinha feita com caixote de feira ganhou rodízios e pintura moderninha.

13. Sofá, banco e mesa

Os estrados formam a base do sofá, que estende em uma mesa lateral, e em bancos com futons.

14. Estante de caixotes

Uma estante de caixotes pintados de branco e pés-palito tem função de estante para plantas.

15. Escritório todinho de páletes

A estação de trabalho é toda formada por páletes, assim como o banco. A mesa recebeu um tampo de vidro.