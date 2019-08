Não põe no lixo! 10 ideias lindas feitas de material reciclado pra decorar

É sempre bom dar uma cara nova pra decoração da casa, mas quando a grana está curta é preciso usar a criatividade. E nessas horas, a reciclagem pode te salvar! Além de ajudar o meio ambiente ao não descartar garrafas, latas e papelão, você estará gastando nada ou muito pouco para deixar os ambientes bacanas.

E, diferentemente do que você possa pensar, o resultado pode ficar perfeito! Confira:

1. Luminária de lata

Um bom destino para as latas de alumínio é transformá-las em luminárias com velas. Você só precisa fazer os furinhos da superfície com pregos (cuidado para não se machucar!), pintar com tinta spray e usar arame para fazer a alça.

Confira aqui o passo a passo!

Se você quiser é possível utilizar uma lâmpada no lugar da vela e deixar a luminária como pendente.

2. Descanso de mesa de rolhas

A garrafa de vinho acabou e a rolha vai pro lixo, certo? Completamente errado! Se você juntar algumas delas, há várias formas legais de reaproveitá-las.

Uma delas é montar um descanso de mesa. Basta cortar simetricamente as rolhas em pequenos pedaços e juntá-los com cola quente de acordo com o tamanho e formato que você desejar.

Para enter um pouco melhor, veja este passo a passo do site americano Crème de la Craft.

3. Enfeite de parede com rolo de papel higiênico

Feito de papelão, o rolo de papel higiênico talvez seja o item mais comumente descartado da lista. Mas não há necessidade de fazer isso! A quantidade certa de rolos acumulados pode resultar em um belo enfeite de parede.

Existem vários modelos para você escolher. Neste tutorial que nós selecionamos, você só irá precisar de cola, tinta e grampos de cabelo para deixar os rolos na forma correta.

4. Cabideiro de cabo de vassoura

Quando a vassoura já está velha demais para ser usada você ainda pode aproveitar o cabo. Em primeiro lugar, você deve juntar três ou quatro cabos de vassoura (vale pedir para os amigos ou procurar em algum depósito).

Talvez você tenha que pintá-los, mas depois disso é só amarrar todos eles juntos de maneira que fiquem igual na figura acima.

Confira o tutorial completo aqui.

5. Vaso de garrafa PET

Outro item que todo mundo tem em casa e nem pensa duas vezes antes de descartar, a garrafa PET tem um impacto ambiental gigantesco. Então nada melhor do que pensar em um destino menos danoso para ela.

Uma dos opções mais divertidas é transformá-la em um vasinho de plantas diferente. Esse passo a passo é um pouco mais complicado que os anteriores, pois envolve o corte num formato específico, mas no final tudo valerá a pena.

6. Quadro de avisos de rolhas

As rolhas também podem ser bastante úteis para confeccionar outro objeto de decoração: os quadros de aviso. Nesse caso, é essencial que você corte cada pedaço iguais, depois usa a cola quente para juntar todas as partes e para conseguir o formato que você quiser.

7. Latas decoradas

Sabe aquelas latinhas de molho de tomate, ervilhas e leite em pó? Elas podem dar ótimos recipientes, vasos e porta-trecos! Assista este tutorial perfeito para entender como fazer isso.

8. Nichos de caixas de papelão

Quando você dispensar uma caixa de papelão, pense duas vezes! Elas podem dar ótimos nichos organizadores para colocar nas paredes. Você só irá precisar de alguns materiais para a adaptação e decoração. Só fique atenta à resistência delas para entender o peso que elas suportam.

Confira!

Dica: Também é possível fazer esses nichos com gavetas, saiba como nesses tutoriais do youtube.

9. Vaso de prendedores de roupa e recipiente plástico

Todo mundo já comprou alguma coisa que vem em um potinho de plástico. O que poucos sabem é que esses potes podem virar um vaso de flores com pouquíssimo esforço. Basta cortar um pouco da parte superior de maneira que os prendedores de roupa consigam cobrir perfeitamente o plástico. O resultado é uma graça!

Dica: as latinhas de atum também são perfeitas para fazer vasos com prendedores de roupa!

10. Quadros de caixa de sapato

Quando você compra um sapato que vem dentro de uma caixa, ela fica ocupando espaço em casa ou vai pro lixo em perfeito estado, não é? Agora você tem mais uma opção de destino para ela: faça um quadro!

Além de ser uma atividade bastante simples e rápida de realizar, existem vários modos de decorar a caixa. Você pode pintar, envolver com papel decorado, colar um bordado ou cobrir com tecido, escolha o que você mais gosta e combina com a sua decoração.

Seu único gasto vai ser com materiais como tinta, cola e qualquer outro item de faça você mesmo, o que deve sair bem mais barato do que encontrar o quadro que mais agrada em alguma loja de decoração.

Confira duas opções de tutoriais aqui e aqui.