Odeia dobrar roupas? Empresa lança robô que faz o trabalho sozinho

Quando o assunto é tarefas domésticas, dificilmente há unanimidades. Tem gente que odeia lavar louça, mas faz faxina sem reclamar. Tem quem odeie a faxina, mas não se importe em lavar toalhas. E tem quem até goste de lavar louça, mas deteste todo o trabalho envolvido em cuidar das roupas: lavar, secar, passar, dobrar e guardar.

Pensando nesse último grupo, a empresa Foldimate anunciou uma novidade na CES, feira de tecnologia que termina essa sexta (11) em Las Vegas: um robô que dobra suas roupas sozinho.

Com design parecido com uma grande impressora, a máquina recebe as roupas limpas e secas pela parte superior, e as devolve dobradas na parte inferior. De acordo com o fabricante, o robô tem a capacidade de obrar 25 peças a cada 5 minutos, e consegue reconhecer diferentes tamanhos e formatos – calças, camisetas, fronhas, toalhas…

A previsão de chegada ao mercado do Foldimate é para o fim de 2019, e o robô tem preço estimado de US$ 980, ou cerca de R$ 3640, com a cotação atual.

Você compraria?