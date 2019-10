Olha estes talheres diferentões! Você nunca mais vai querer os de inox

Os talheres estão em todas as refeições, mas quase sempre são iguaizinhos, prateados (geralmente de inox) e com um design padrão. Não mais! Facas, garfos e colheres finalmente estão ganhando a atenção merecida à mesa.

As novidades vêm cheias de cor, com cabos de mármore, madeira ou até mesmo em versões rosé gold e dourado. E o design foi repensado: a maioria é mais fininha, com mais curvas e movimento.

Dá uma olhada nessas lindezas e saiba onde encontrá-las:

Conjunto de 6 peças Dourado e Rosé – você escolhe as peças. Panela Chique, R$ 199,99

–

Jogo de talheres Cass Azul, composto de 5 peças (1 faca, 1 garfo, 1 colher, 1 garfo de sobremesa, 1 colher de sobremesa). Westwing, R$ 69,90

–

Conjunto Arco-íris, com 4 peças (1 faca, 1 garfo, 1 colher, 1 colher de chá). Americanas.com, R$ 174,10

–

Jogo e talheres Mármore Chique, com 5 peças (1 faca, 1 garfo, 1 garfo de sobremesa, 1 colher, 1 colher de sobremesa). Westwing, R$ 79,90

–

Jogo Preto Noir, com 5 peças (1 faca, 1 garfo, 1 colher, 1 colher de chá, 1 garfo de sobremesa). Westwing, R$ 69,90

–

Jogo Degradê dourado com preto, com 4 peças (1 garfo, 1 colher, 1 faca, 1 colher de chá). Panela Chique, R$ 99,99

–

Jogo Clássic Blue, com 4 peças (1 garfo, 1 faca, 1 colher, 1 colher de chá). Panela Chique, R$ 87,90

–

Talheres com cabo de madeira, vendidos por unidade. Zara Home, R$ 25,90 (cada colher, faca ou garfo) e R$ 12,90 (cada garfo ou colher de sobremesa).

–

Conjunto Rainbow, com 4 peças (1 garfo, 1 faca, 1 colher, 1 colher de chá). Panela Chique, R$ 129,99

–

* Preços pesquisados em 31 de outubro de 2019, sujeitos a alterações.