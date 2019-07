Parede de duas cores: 10 ideias que vão te fazer amar o efeito bicolor

Pintar as paredes é o jeito mais fácil de mudar a cara dos ambientes, mas quer deixá-los ainda mais cheios de personalidade? Aposte em duas cores diferentes de tinta. Na mesma parede! A pintura bicolor não é novidade, mas vira e mexe volta aos projetos de decoração justamente pelo efeito bacana que tem.

A ideia é escolher tons que harmonizem (e estejam de acordo com a paleta do cômodo, claro) e pensar em uma altura interessante para fazer a divisão das cores. Não há regras! Você pode deixar a parte de baixo menor, dando a impressão de que se trata de um enorme rodapé; a superior bem alta, como uma moldura na parede; um pouco abaixo da metade no quarto, formando uma extensa cabeceira para a cama; dividir a parede exatamente ao meio… Vai da sua criatividade!

E dá para colocar a mão na massa, digo, na tinta, sem medo de borrar. Uma boa fita crepe colada bem retinha faz o serviço de forma impecável. Você pinta a primeira parte com a fita colada, espera secar, transfere a fita para a parte pintada já seca e colore a segunda. Simples assim.

Quer boas ideias? Confira esses projetos e arrase na pintura.

–

–

–

–

–

–

–

–

–