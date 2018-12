Passo a passo: veja como dobrar lençol de elástico

Não tem como negar que os lençóis de elástico trouxeram muita praticidade ao arrumar a cama, mas eles também se tornaram o terror de muita gente na hora de passar. Isso porque, se você tentar dobrá-lo da mesma maneira que faz com o lençol de cima (sem elástico), terá um resultado todo embolado.

A boa notícia é que há uma técnica simples, com alguns macetes que fazem a peça ficar lisinha. Confira todos os passos. E lembre-se: a prática é fundamental. Então, se no começo a dobra não ficar perfeita, confie que logo mais você estará expert.

Dica: Toda vez que fizer uma dobra, alise bem. Isso ajuda a ter um lençol muito bem passado.

1. Vire o lençol do avesso – repare que ele tem quatro costuras: uma em cada ponta. Coloque suas mãos dentro de duas pontas opostas.

–

2. Junte as mãos, sobrepondo as costuras – traga sua mão esquerda para cima da direita, alinhando as costuras.

–

3. Solte a mão esquerda e veja se o tecido ficou bem alinhado.

–

–

4. Note que voltou à posição original, mas agora com as pontas duplas. Refaça o movimento de sobrepor as pontas, alinhando-as pela costura. No fim, todas as pontas ficarão encaixadas no mesmo canto.

–

–

5. Apoie o lençol em uma superfície com as partes do elástico viradas para cima. Ajeite a parte das costuras de modo a ter uma dobra bem retinha e formar um retângulo. Dobre a outra parte por cima, escondendo o elástico.

–

–

6. Faça duas ou três dobras até formar um quadrado. Pronto, seu lençol está lisinho e bem dobrado.

–

A dica para guardar é juntar com o lençol de cima e guardar o conjunto dentro da fronha.