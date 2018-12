–

Decoração criativa e afetiva. Que tal fugir dos produtos prontos e criar seus próprios enfeites de Natal? Esta luminária de papel com pisca-pisca é fácil de copiar e fica uma graça! A arquiteta Gabi Aude ensina todos os passos. A dica é reunir a família e colocar a mão na massa!

Você vai precisar de:

– Papel Paraná tamanho A3 em duas gramaturas diferentes (o mais duro para a estrutura e o mais maleável para fazer as bordas)

– Luz pisca-pisca

– Tinta guache verde

– Pincel

– Fita adesiva

– Cola quente ou instantânea

– Tesoura

– Lápis

– Furador ou chave de fenda

– Molde de árvore em papelão (você pode imprimir algum modelo da internet)

Passo a passo:

1. Coloque o molde de árvore sobre o papel Paraná mais rígido e cole com algumas fitas – isso ajuda a fixá-lo, sem correr o risco de sair do lugar na hora de desenhar. Com o lápis, transfira o desenho da árvore para o papel.

–

2. Remova o molde e corte a árvore. Esta será a estrutura da luminária.

–

3. Pegue o papel de menor gramatura, o mais flexível, para fazer as laterais da árvore, a parte que ficará como uma moldura. Corte-o em tiras de até 10 cm de largura. Molde a tira na primeira curva da árvore, dobrando com cuidado. Tire a medida da curva e corte o papel. Repita esses passos até completar o contorno da árvore.

–

–

4. Na parte inferior de cada tira, passe a cola e vá fixando na lateral da árvore. Pressione com delicadeza cada tira até que sinta que está bem colada.

–

–

5. Conte quantas luzinhas há no seu fio pisca-pisca. Planeje a distribuição pela árvore, marcando as posições desejadas com um lápis.

–

6. Com a ajuda de um objeto perfurante, fure cada pontinho. Se a lâmpada do pisca-pisca for maiorzinha, não se preocupe em deixar o furo perfeito, pois ela irá escondê-lo.

–

–

7. Hora de pintar! Espalhe o guache verde com o pincel e espere secar bem.

–

8. Coloque as luzes nos buraquinhos – se forem deste tipo bolinha, elas costumam se soltar do soquete, facilitando o encaixe.

–

–

9. Pronto! Se quiser, pode enfeitar o topo com um laço e uma estrela.