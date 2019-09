Pequena e estreita: 9 ideias para aproveitar ao máximo a cozinha corredor

É fato que os projetos novos estão com medidas cada vez mais enxutas e as cozinhas sempre saem perdendo… Tanto que elas ganharam até um apelido: cozinha corredor. É o famoso espaço estreitinho e comprido, um verdadeiro quebra-cabeça para planejar.

Mas acredite: dá pra otimizar o espaço com criatividade. Pra começar, lembre-se de que é preciso priorizar a circulação. O ideal é manter uma área de passagem livre de, no mínimo, 80 cm de largura. Assim, duas pessoas conseguem se locomover ao mesmo tempo. E preste atenção à abertura das portas de armários, geladeira e forno. Aí, é só bolar a melhor estratégia para a sua cozinha.

Procura inspiração? Selecionamos projetos eficientes e muito bem decorados pra te ajudar.

1. Cada centímetro vale!

Quando o espaço é muito estreito, é preciso escolher apenas uma das paredes para aproveitar ao máximo, com armários, pia e eletrodomésticos. É o caso desta cozinha, projetada pelo escritório Moana Arquitetura. Mas as arquitetas foram além e conseguiram aproveitar a parede oposta com uma marcenaria bem magrinha e funcional. Assim, os moradores ganharam mais espaço de armazenamento e preservaram a boa circulação.

–

2. Com painel de madeira

A cozinha projetada pelo Doob Arquitetura também tem apenas uma parede ocupada com marcenaria sob medida. A parede em frente recebeu um painel com prateleiras de pouquíssima profundidade. Ali, dá para apoiar temperos, livros de receita, objetos decorativos…

–

3. Cozinha americana

Para ampliar visualmente a área, as arquitetas do Ambientta optaram pela integração da cozinha com a sala. Repare que a bancada americana está ligada a uma marcenaria com portas de correr que funciona como despensa. Os revestimentos de piso e parede amarelos valorizam ainda mais o projeto.

–

4. Com acabamentos que sobressaem

Esta pequena notável é funcional, toda encaixada em apenas uma parede – marcenaria, pia e eletrodomésticos. O destaque fica por conta dos armários rosa e do revestimento geométrico em cima da pia.

–

5. Armários, muitos armários!

As duas paredes maiores da cozinha assinada por Carina Dal Fabbro são tomadas por armários, que aproveitam ao máximo a área, do piso ao teto. O ambiente não fica pesado graças aos revestimentos clarinhos eleitos. O piso de ladrilhos deixa tudo ainda mais charmoso.

–

6. Prateleiras curinga

Se não há espaço para explorar a marcenaria do outro lado da pia, a saída pode ser a instalação de prateleiras com a profundidade que precisar. Nesta cozinha, projetada por Brenda Costa, elas sustentam a hortinha em vasos e os eletrodomésticos.

–

7. Tem até mesinha de refeições

Esta cozinha, da Suíte Arquitetos, é comprida, em formato corredor, mas tem uma largura maior. Por isso, foi possível aproveitar as duas paredes extensas com marcenaria, criando até mesmo um cantinho para refeições.

–

8. Neutralidade e luz

A cozinha projetada por Viviane Gobbato ganha amplitude por conta dos acabamentos em branco e madeira. A janela no final do corredor coroa o ambiente com iluminação natural.

9. Balcão americano versátil

Esta ideia de otimização de espaço de Erica Mare e Fabiola Galeazzo é ótima: repare que o bancada que divide a cozinha da sala tem nichos abertos. Afinal, é preciso aproveitar cada cantinho!