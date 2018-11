Pequeno notável: este apartamento moderninho tem só 34 m²!

Olhando assim, nem dá pra acreditar que este apê tem 34 m² e é antiguinho! Localizado em prédio com mais de 50 anos na praça Roosevelt, no centro de São Paulo, ele passou por uma reforma comandada pelo escritório Icono Projetos e Interiores e ganhou amplitude e ares contemporâneos.

A dica dos profissionais para bem aproveitar um imóvel com medidas tão enxutas é “abusar de armários multiusos e preencher todos os cantos disponíveis com armários funcionais, sempre respeitando os limites da circulação”.

“Refizemos toda a hidráulica e elétrica do apartamento e abrimos um vão de 1,50 m na parede que divide a cozinha com a sala, integrando os espaços”, contam os sócios Paulo Brites e Lome Chung. Destaque para a marcenaria: na sala, a estrutura que forma o rack se prolonga em mesa e contorna a parede, virando um aparador na cozinha. Já a parte inferior, fechada com portas venezianas, vira para o canto embaixo da janela, compondo um banco com função de armário.

A cozinha-corredor tem seus dois lados totalmente aproveitados com armários. A bancada de granito preto São Gabriel e o revestimento que imita cimento queimado em algumas paredes contrastam com os azulejos retrô do tipo subway tiles (modelo Metrô White, da Eliane).

No quarto, a parede azul faz uma bela parceria com o revestimento de cimento queimado da superfície da janela. Ali, os profissionais encontraram espaço para criar um home office formado por uma marcenaria que integra bancada e armários.

No banheiro reformado, a maior parede do boxe e o piso ganharam pastilhas esverdeadas. Os demais acabamentos são branquinhos, garantindo o clima mais atual.