Belas e benéficas: 7 plantas e flores que trazem bons fluidos para a casa

Flores e plantas em geral são sempre ótimas opções para alegrar e enfeitar a casa. Pois elas não são apenas bonitas: algumas também melhoram a energia do lugar, trazendo bons fluidos para os ambientes.

Com a ajuda da Giuliana Flores, selecionamos as sete plantas e flores que mais tendem a energizar positivamente sua casa. Escolha as suas favoritas e lembre-se de posicioná-las em locais bem arejados e iluminados e de cuidar delas, tá?

Cactos

–

Com a beleza revelada pela simplicidade, os cactos são os guardiões da casa. Os espinhos simbolizam proteção e segurança para os humanos que cuidam deles.

Violetas

–

Queridinhas de quem tem a vida muito corrida, pois são bem resistentes. Acredita-se que as violetas sejam capazes de acalmar as pessoas da casa quando o clima geral está meio tenso.

Begônias

–

As begônias são o símbolo da felicidade e da cordialidade. Em ambientes fechados, levam serenidade para a casa.

Bonsais

–

Uma das indicações do Feng Shui é ter pelo menos uma árvore em casa, qualquer que seja a espécie. Para quem não dispõe de terraço ou quintal para plantar uma árvore, uma ótima saída é ter um bonsai na sala. A árvore em miniatura traz as mesmas energias positivas que sua versão em tamanho natural e fica linda na decoração.

Rosas brancas

–

Especificamente as brancas, tá? Elas filtram maus agouros e eliminam pensamentos negativos. Sabe quando tudo parece estar indo mal e seu astral está abaixo de zero? Coloque rosas brancas em um vaso na sala e veja isso mudar.

Cravos

–

Os cravos são as flores da boa sorte. Em um ambiente familiar, “limpam” as energias ruins e trazem boa sorte.

Girassóis

–

São as flores ideais para quem muda para uma casa nova, pois é o responsável da natureza por levar alegria para os ambientes.