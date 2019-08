Pode sim! Saiba como misturar cadeiras diferentes na sala de jantar

Foi-se o tempo em quer era preciso ter todas as cadeiras iguaizinhas. Hoje o jantar está mais livre e podemos criar muito mais nesse ambiente. “A mistura de diferentes cadeiras dá bossa ao projeto e mostra a personalidade da decoração”, defende a arquiteta Bárbara Marins, do Estúdio Uvva.

E não há regras quando se quer levar originalidade ao décor, mas a arquiteta dá dicas que podem ajudar a conquistar uma harmonia.

Começando devagar: mix só de cores

Está com medo de radicalizar? O jeito mais fácil para quem ainda está receosa com essa ideia é mesclando as cores. Você escolhe o modelo da cadeira e compra uma de cada cor.

“A mistura pode trazer um charme especial. Só lembre-se de respeitar a proposta do projeto”, comenta a arquiteta.

Mesma cor, design diferente

Vamos arriscar um pouco mais? Aposte em uma cor só, mas misture os modelos. Aí, você pode escolher todas do mesmo material, mas com design variado, ou relaxar e mesclar modelos e materiais.

“É interessante respeitar uma média de altura”, diz. Isso não significa que você deva sair com a fita métrica para comprar as cadeiras. Basta ter uma noção de que é preciso equilibrar visualmente a composição.

Tudo, tudo diferente

Mais confiante? Se você quer ousar e dar muita personalidade ao jantar, misture mesmo! Escolha uma cadeira de cada tipo. Vale mesclar cores, modelos e materiais. Veja estas composições bem sucedidas:

Fica ou não fica muito mais legal do que aquele conjunto todo combinadinho que tinha na casa das nossas avós?