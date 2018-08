Prepare sua casa para cada estação

O frio vai se despedindo, os cobertores voltam para o armário e dá vontade de trocar as cores de todos os ambientes. Esses são todos sinais de que está na hora de repaginar a decoração e, acredite, não precisa passar por uma reforma para renovar o ânimo da sua casa.

Adicionar alguns itens ao enxoval já faz uma grande diferença, assim como investir em novas peças de louças e prataria. Para o arquiteto Henrique Steyer, o ideal é ter um pensamento mais objetivo sobre a decoração para não patinar na escolha dos itens. “Trocar os móveis e objetos de lugar, pintar uma ou duas paredes, investir em uma planta em um cachepô bem bonito… Às vezes, apenas alguns acessórios novos já são capazes de transformar o ambiente com pouco investimento”, afirma.

Almofadas e mantas para sofá podem ser uma ótima forma de atualizar a sala e o quarto. “Elas dão um superefeito e você pode ousar em cores e estampas. Quando enjoar, é só tirar e trocar. Simples, fácil e nada traumático. Tapetes novos dão um clima completamente novo também”, aconselha. Vale ainda apostar em velas, castiçais, vasos e objetos decorativos, como porta-retratos. Isso tudo traz vida e personalidade para os espaços.

Na primavera, as estampas se espalham na decoração e há opções para todos os gostos. “Encha a casa com cachepôs com lindas plantas e flores. Opte por espécies plantadas na terra, que durarão a temporada toda sem murchar. Troque as toalhas dos banheiros, pode abusar das cores. E coloque uma colcha mais alegre na cama para deixar o sol chegar!”, recomenda Steyer.

Qualquer que seja a estação do ano, o arquiteto lembra que é importante investir também em itens mais neutros, principalmente se a pessoa está montando a primeira casa. “Opte por peças boas, que durarão para sempre. O clássico nunca sai de moda. Então, eleja um bom faqueiro, uma bela bateria de copos, um excelente jogo de panelas e eletrodomésticos de alta qualidade. Peças decorativas de prata e cristal ainda serão herança para os filhos. Por isso, a dica é escolher objetos atemporais e neutros, que com certeza perdurarão por mais de uma geração”, finaliza.

Abaixo, veja alguns itens para deixar a casa linda na nova estação e que também farão bonito na lista de casamento: