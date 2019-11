O ano passou rapidinho e as ruas começaram a se enfeitar para o Natal. Aí, sempre bate aquela ansiedade: já é hora de montar a árvore em casa? Se você quer seguir a tradição direitinho, espere até o início de dezembro para tirar a decoração da caixa.

Isso porque, segundo a tradição católica, a preparação para receber o Natal deve ter início no primeiro domingo do Tempo do Advento (quarto domingo antes do dia do nascimento de Jesus). Em 2019, a data correspondente é 1 de dezembro.

E mais: quer seguir à tradição risca? Não monte tudo no mesmo dia! A ideia é ir incrementando a árvore ao longo das semanas, numa preparação mesmo para receber o Natal.

A montagem do presépio segue a mesma lógica. Ele deve ser construído aos poucos, conforme as datas históricas – José e Maria entram na véspera, Jesus chega no dia 25 e os três reis magos só são inseridos depois do nascimento.

Então, aproveite que ainda dá tempo de bolar a decoração e arrase!