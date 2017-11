Quando devemos começar a montar a árvore de Natal em 2017?

Montar a árvore de Natal, além de algo divertido e capaz de reunir toda a família, pode ser, também, um exercício cheio de significados. É que, na tradição natalina, o Tempo do Advento – ou seja, o período relativo às quatro semanas que antecedem o dia de Natal – é uma época de preparação e espera, que dura até a véspera. Decorar a casa, é claro, também faz parte do processo.

Edvaldo Betioli, vigário paroquial da Paróquia Santo Antônio de Lisboa (SP), pontua que não há um dia certo para se montar a árvore. Entretanto, a Igreja tende a respeitar o que eles chamam de ano litúrgico: “O ano da igreja é diferente do ano civil – ele começa no Advento e termina no último domingo de novembro. Assim, o primeiro domingo do advento, que é quando costumam montar a árvore e o presépio, é o primeiro domingo do ano litúrgico”. Em 2017, portanto, a data corresponderá ao dia três de dezembro.

Já que é para seguir a tradição, o ideal é que a decoração seja colocada aos poucos – sempre tomando como ponto de partida o primeiro dia do Advento.

Conforme o Natal for se aproximando, o cenário passa a ficar cada vez mais completo. “Por exemplo, no presépio, pede-se que os três Reis Magos sejam colocados somente após o Natal – já que, segundo o catolicismo, a visita dos três acontece depois do nascimento de Jesus”, ensina Edvaldo.

Qual o significado da árvore de Natal?

O Padre José Alves de Souza, pároco da Paróquia São João Batista (SP) conta que existe toda uma simbologia por trás da figura da árvore. O famoso pinheiro representa o nascimento, a vida e alguns de seus principais valores, como prosperidade e fertilidade. Edvaldo completa: “A vida é a própria mensagem do Natal em si. A árvore, as luzes, o presépio… tudo representa a vida que o Cristo traz”.

Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, o Natal não dura apenas um dia – pelo menos, não para os cristãos. A celebração do nascimento de Jesus vai, oficialmente, até o Dia de Reis, comemorado todos os anos em seis de janeiro – nessa data está liberado desmontar a árvore, guardar os pisca-piscas e já ir se preparando para o próximo feriado – afinal, o Carnaval está logo aí!