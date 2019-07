Rede, almofadões, plantas, luzes: dê um charme extra à varanda do seu apê

Ter varanda no apartamento é contar com uma ótima alternativa para se desligar do mundo de vez em quando sem precisar sair de casa e sem o uso de quaisquer eletrônicos. Ficam de lado a TV, o smartphone e o tablet, entram em cena os cuidados com as plantas, o livro gostosinho que estava esperando ser lido e o simples olhar para o mundo lá fora, sem se preocupar com nada.

Então, nada melhor do que ser um ambiente bem lindo e aconchegante, não é mesmo? Trazemos aqui 15 inspirações para você dar um charme extra à sua varanda.

Conforto para sentar e deitar na varanda

–

–

–

–

–

Varanda com luzes decorativas – que ideia fofa!

–

–

–

–

Formas legais de colocar plantas na varanda

–

–

–

–

–

Para finalizar, uma inspiração de varanda bem alegre com toques vintage