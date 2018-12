O ano termina, o próximo vem chegando e, junto com ele, a sensação de que podemos mudar tudo, reorganizado a vida para que os próximos 365 dias sejam ainda melhores. E como será em casa que passaremos grande parte desses dias, que tal incluir na listinha de resoluções algumas medidas para deixar a o lar cheio de boas energias para receber 2019?

Abra mão do que não serve mais e organize o que ficar

Dê uma olhada geral nos armários. Sabe aqueles itens (roupa, utensílios de cozinha, CDs…) que estão há anos guardados e você nunca mais usou – às vezes nem lembrava mais que existiam? Pois está na hora de se desfazer deles. Reúna tudo o que acha que não vale mais a pena guardar e faça uma doação. Além de livrar espaço e fazer a energia fluir em casa, você vai ajudar muita gente que precisa.

Depois de tudo separado, aproveite para arrumar o que ficou.

–

Jogue fora a papelada velha

Mas antes saiba que é preciso manter alguns comprovantes de pagamento por tempo determinado. Tributos como IPTU, IPVA, declaração de Imposto de Renda devem ser mantidos por cinco anos. Se tiver algum que tenha passado desse prazo, pode descartar sem medo!

As contas de água, luz, gás e cartão de crédito também podem ser guardadas por cinco anos, mas a boa notícia é que as empresas prestadoras dos serviços já disponibilizam uma certidão anual de quitação, permitindo que você jogue tudo fora e fique apenas com essa declaração.

Já as notas fiscais e garantias de produtos devem ser guardadas durante toda a vida útil do item.

E se o arquivo estiver lotado de manuais de instrução de equipamentos que tem em casa, cheque se os mesmos não se encontram disponíveis na internet. Assim, dá para liberar mais espaço.

–

Conserte o que está quebrado

Sabe aquela lâmpada que está queimada há tempos, a porta que precisa de um óleo para parar de ranger, a persiana que está torta? Sempre há reparos a fazer em casa e que vamos adiando, não é mesmo? Pois essa é hora de consertar tudo. Faça uma listinha com as coisas que pedem manutenção e programe-se para deixar tudo funcionando.

Leve mais cor aos espaços

Se tiver tempo e disposição, que tal renovar a cor das paredes? E nem precisa ser da casa toda. Pintar apenas uma superfície de um cômodo já é suficiente para renovar o astral da decoração. E assim, dá até pra fazer o trabalho sozinho – já experimentou pintar uma parede? É praticamente uma terapia!

Outra forma mais simples de mudar a cor da decoração é trocando alguns objetos. Uma nova composição de almofadas muda a cara da sala. Um tapete colorido leva mais alegria. Um enxoval de cores fortes para a cama muda o astral do quarto…

–

Faça uma bela faxina

Limpe a casa com aquele capricho: remova a sujeira dos lugares mais altos (aqueles que deixamos sempre pra depois), limpe azulejos, rejuntes, vidros, tecidos, lave as cortinas e os tapetes (se for possível)… Você verá como a casa ficará mais agradável e o clima, mais leve.

–

Espalhe flores e perfumes

Plantas têm vida, energia e o poder de trazer felicidade para a casa. Então, escolha as que mais gosta e espalhe pelos cômodos. Flores perfumadas ainda deixam tudo mais agradável – só tome cuidado para não exagerar nos aromas, provocando o efeito contrário.

E para conquistar aquele cheirinho bom dentro de casa, aposte em aromatizadores. Há diversas opções de essências (em spray ou varetas) que têm ótima performance.