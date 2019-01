Reveja seus conceitos: 2 quitinetes de 24m² que são o sonho dos solteiros

Antigamente, morar em uma quitinete era sinônimo de aperto e desconforto, mas tudo mudou! Com a procura cada vez maior de jovens solteiros por apartamentos pequenos, o mercado começou a olhar para esses projetos com mais cuidado e as quitinetes viraram as queridinhas de quem deseja morar sozinho.

É o caso destes dois apês de 24 m², no tradicional formato quarto-cozinha-banheiro, decorados especialmente para atender jovens solteiros. O primeiro foi projetado pelo escritório Casa 100 Arquitetura. O segundo é da Cordista Arquitetura. Confira as boas ideias.

1. Quitinete contemporânea

Esta quitinete foi decorada pelo escritório casa 100 Arquitetura para um rapaz carioca que trabalha em São Paulo.

Moderna, a decoração tem revestimento de cimento queimado no piso e em uma parede. Além disso, o visual rústico se completa com a prateleira e a bancada de concreto – ela tem função de pia da cozinha, apoio para o cooktop e se estende até a TV, fazendo as vezes de rack.

A iluminação foi feita com eletrocalha aparente pintada de preto e spots de sobrepor.

Para proteger o armário sem pesar no visual, as portas são chapas metálicas perfuradas com pintura eletrostática branca. De correr, podem ser afastadas conforme a necessidade do morador.

A planta foi modificada pelo escritório de arquitetura: o terraço antes fechado foi incorporado ao restante do apartamento. A viga do teto foi mantida, por ser estrutural, e reforça ainda mais o estilo rústico e contemporâneo.

2. Quitinete aconchegante

O aconchego da madeira, nos móveis e no painel da cabeceira, e a boa quantidade de armários marcam este projeto de 24 m².

Ao lado da cama, o guarda-roupa duplo tem as duas portas espelhadas, truque ajuda a ampliar visualmente o espaço.

O rack que fica sob a TV se estende até a cozinha. No meio do caminho, uma bancada de madeira funciona como mesa de jantar. “Exploramos a cozinha em L se conectando com esse espaço para refeições”, diz Camila.

A boa quantidade de armários chama a atenção na cozinha. A profissional aproveitou todas as paredes e conquistou uma excelente área de armazenagem sem prejudicar a circulação.

A decoração em tons clarinhos tem seus destaques: reparou na cerâmica hexagonal Linha Vanguard, da Portobello? A graça está na instalação de forma aleatória, que não preenche toda a superfície.