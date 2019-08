Sabe o que é tiny house? Depois de ver estas fotos você vai querer ter uma

No mundo acelerado de hoje, o que a gente mais quer é uma vida descomplicada. E esse desejo também está refletindo no setor imobiliário, principalmente lá fora. As pessoas passaram a olhar para as tiny houses, as microcasas de 20, 30 m², como uma alternativa de vida mais simples, desapegada, com menos gastos e em paz com o meio ambiente.

A empresa australiana Little Byron é expert em construir esse tipo de moradia. São casinhas pré-fabricadas de medidas muito enxutas ~entregues por um Jipe ~, feitas com materiais sustentáveis, com propostas de baixo gasto energético e pouca interferência no meio ambiente. Tudo com muito conforto e luxo! Sim, isso é possível.

Veja as fotos da Casa Banjo e apaixone-se por essa ideia:

–

–

Surpreendente, não? O aproveitamento do espaço é genial. Repare que o quarto fica em um nível rebaixado e a sala de estar está em um tipo de mezanino. Tudo integradinho e bem setorizado.

–

–

As janelas por todos os cantos são pensadas para o melhor aproveitamento da luz e da ventilação naturais, evitando gastos extras com eletricidade.

–

–

–

Não deu uma vontade louca de ter uma dessa?