Sai pra lá, frio: 5 dicas caseiras para esquentar a cama antes de deitar

Com as temperaturas despencando, não há lugar melhor no mundo do que a nossa cama quentinha, não é? Mas a hora de deitar pode ser um sofrimento nesse friozão que deixa os lençóis gelados.

Por isso, listamos aqui 5 truques simples e infalíveis que vão garantir o aconchego assim que você se jogar na cama.

1. Escolha os tecidos certos

Invista em lençóis de algodão de trama mais fechada, que são mais grossos e seguram o calor.

Já em relação aos cobertores, os de microfibra e os flanelados são excelentes opções. Por cima deles, aposte em um bom edredom, mais grosso e pesado, com mais camadas de enchimento, para isolar a temperatura externa.

E se a sua cama tiver almofadas, prefira as de veludo, lã e pelo sintético, que garantem mais aconchego.

2. Passe a cama

Pouco antes de deitar, pegue seu ferro quente, de passar roupa mesmo, e alise toda a superfície do colchão – você pode passar o colchão e esticar o lençol por cima, passando-o também, ou pular a primeira etapa.

Em seguida, rapidinho estenda os lençóis e cobertores para que eles mantenham o calor lá dentro.

3. Use secador de cabelo

Essa também é uma ótima alternativa. Você pode usar o ar quente para esquentar as roupas de cama e o colchão.

Mas atenção: não cubra o secador quando estiver usando. Isso pode causar um superaquecimento do aparelho e há risco de acidentes.

4. Faça um sanduíche de cobertores

A ideia é estender uma manta flanelada ou de microfibra por cima do lençol de elástico e deitar-se sobre ela. Aí, você se cobre com o cobertor e o edredom e fica ‘envelopada’. Nunca mais você vai querer sair desse ninho…

5. Tenha um cobertor maior que a cama

Principalmente se você divide a cama com alguém, o cobertor sempre parece mais curto e insuficiente, não é? Lá pelo meio da noite o pé está de fora e começa aquela briga de um puxando daqui, outro puxando dali…

Por isso, se você dorme em cama de casal, compre um cobertor queen. Se a cama é queen, compre um king. E esteja sempre quentinha!

Conhece o lençol térmico?

Ele funciona assim: duas camadas de tecido envolvem uma resistência elétrica (normalmente em forma de serpentina). Aí, você o coloca entre o colchão e o lençol e liga na tomada.

Há diversos modelos no mercado com preços que partem de R$ 150 (veja estes). Atenção: compre somente os que têm selo do Inmetro e siga as instruções de uso para evitar acidentes.

Dureza vai ser sair da cama amanhã… Boa noite!