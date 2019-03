Saiba quais são as plantas que dão flores no outono e como cuidar delas

As folhas caindo lá fora indicam que o outono chegou. Mas isso não significa que sua casa não possa estar toda florida. Para que os ambientes estejam sempre em clima de primavera, basta escolher as espécies certas e redobrar a atenção com os cuidados da terra.

Segundo Marcelo Muller, biólogo da Esalflores, e Marianne Ramos, arquiteta paisagista, as plantas que dão flores no outono são amor-perfeito, alstroeméria, boca-de-leão, antúrio, begônia, lírio-branco, gérbera, bela-emília, girassol, camélia e rosa.

–

E para garantir vida longa das plantas e muitas flores, anote as dicas:

Pode podar sem dó!

Os especialistas afirmam que o outono é uma boa época para as podas. “É como cortar o cabelo para fortalecê-lo. A gente poda para que haja tempo para que as plantas se recuperem e ganhem força para a primavera”, afirma Marianne.

E como há menos incidência de luz, é preciso remover galhos e folhas que ficam secos – essa prática faz com que a planta use sua reserva para as partes que precisam.

Adube agora

“A manutenção da adubação auxilia para que cheguem exuberantes à primavera”, explica o biólogo da Esalflores.

A paisagista recomenda o uso de húmus de minhoca, que é um adubo orgânico. “Outras alternativas são torta de mamona ou farinha de osso, facilmente encontradas em casas de jardinagem”, orienta Marianna.

Moderação na rega

“Como a incidência de sol é menor no outono, a evaporação da água também diminui. Por isso, recomendo diminuir a quantidade de água da rega”, diz Marianne.

Ela ainda ensina que, entre uma rega e outra, é bom dar uma verificada na umidade da terra. “Coloque o dedo na terra: se estiver seca, regue; se estiver úmida, adie. Excesso de água também mata a planta”, afirma.