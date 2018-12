Se você adora trabalhar na cama, precisa conhecer estes móveis

–

Imagine um dia chuvoso em que você está trabalhando de casa. Sair da cama não é uma possibilidade… Bom mesmo é pegar o laptop, ajeitar uma porção de travesseiros e ficar por ali. Perfeito: você está relaxado, concentrado e até a relação com o trabalho fica melhor! Porém, depois, uma bela dor nas costas chega pra te lembrar de que aquela definitivamente não é a melhor posição para o trabalho. Não era!

Pensando no grande número de pessoas que passaram a fazer home office e que ficam horas digitando da cama, o designer francês Geoffrey Pascal (graduado pela holandesa Design Academy Eindhoven) projetou um mobiliário inusitado que remete à cama e não prejudica a coluna.

A coleção batizada de Grafeiphobia é composta por peças soltas com estofado de espuma que permitem composições diferentes para simular suas posições no leito. E o segredo para afastar a dor nas costas é uma criação baseada em estudos ergonômicos da NASA que apontam sobre a distribuição perfeita do peso corporal.

Com o mobiliário é possível reproduzir algumas das posições preferidas dos usuários: sentado na cama com o laptop no colo, deitado de lado e até de bruços!

A criação, um tanto inusitada, é um dos tantos projetos recentes focados em estudar a substituição do jeito tradicional de trabalho, com mesa e cadeira, por mobiliários que resultem em posições mais ergonômicas. Já pensou se a moda pega?