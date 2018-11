Sempre em alta na decoração: você sabe o que é o cobogó?

O cobogó foi inventado há quase 100 anos, em Pernambuco, e continua brilhando em projetos contemporâneos pelo mundo! A ideia surgiu na época do Modernismo (inspirada nos muxarabiês árabes), pela necessidade de conquistar certa privacidade nas construções, mas sem barrar a luz natural e a ventilação, preciosidades do nosso nordeste. Surgiram, então, os elementos vazados.

Nos projetos atuais, a proposta de garantir a entrada de luz e ventilação permanece, mas a necessidade passou a ser outra: garantir amplidão em projetos de medidas enxutas. Por que construir uma parede de alvenaria para separar ambientes, se podemos criar uma divisória bem mais leve, feita com cobogós? Assim, o visual fica mais fluido, mantemos a integração e ganhamos na amplitude e na demarcação de espaços com certa privacidade.

Inicialmente padronizadas, as peças foram ganhando novas versões ao longo do tempo e, hoje, é possível encontrá-las com acabamentos esmaltados, cores modernas, novos desenhos e materiais (cerâmica, concreto, resina, madeira e até mesmo vidro). Assim, elas se encaixam em projetos de diversos estilos e vão bem em qualquer parte da casa – de fachadas a dormitórios.

Confira algumas ideias de projetos valorizados pelo uso do cobogó:

Neste apê todo integrado do escritório Doob Arquitetura, os elementos vazados entram para delimitar o espaço entre o quarto e a sala, mantendo a intensa iluminação natural e a amplitude em uma planta de medidas reduzidas. As peças são de argamassa prensada (modelo 61, da NeoRex, de 39 x 39 cm).

–

A divisão entre a cozinha-corredor e a área de serviço ficou mais interessante com a meia parede feita de cobogós amarelos. O projeto da arquiteta Marília Zimmermann usa os modelos Hipnose, da Manufatti.

–

O projeto de base neutra e tons rebaixados, do arquiteto Glaucio Gonçalves, ganhou vida com a divisória moderna de cobogós vermelhos. As peças também são modelos de cerâmica esmaltada Hipnose, de 20 x 20 cm, da Manufatti.

–

Do hall de entrada deste apartamento era possível avistar a cozinha, o que incomodava os moradores. A solução da arquiteta Ana Yoshida foi erguer uma divisória de elementos vazados, capturando os olhares para as peças esmaltadas branquinhas.

–

Seguindo a paleta colorida do projeto, a designer de interiores Adriana Fontana bolou uma parede vazada turquesa para isolar a cozinha da sala. As peças são de cerâmica esmaltada na cor Verde Petróleo (ref. 316 C), da Manufatti.

–

Neste projeto do escritório Sesso & Dalanezi, a ideia foi usar uma divisória de cobogós para demarcar o espaço do home office. Os elementos vazados são de cerâmica esmaltada (Cerâmica del Favero, modelo Pernambuco branco, de 27 x 27 cm) e receberam uma moldura de MDF laqueado de branco.

–

Os cobogós de concreto também têm vez! No projeto da arquiteta Carla Monza, eles foram usados ao natural, sem acabamento, dando um visual rústico à entrada do apartamento moderno. A peça é vendida em blocos com 16 furos, de 40 x 44 cm, da Lajes São Francisco.

–

Para destacar a parede da TV, a arquiteta Cristiane Schiavoni usou uma bela divisória de elementos vazados brancos, modelo Margarida, de 30 x 30 cm, da Manufatti. A televisão vai apoiada em um painel instalado sobre os cobogós.