Sonho de consumo: os balanços do BBB! Veja 8 opções para todos os bolsos

A cadeira de balanço da varanda do BBB 19 deu o que falar quando virou alvo de um castigo do Big Boss. E aí, todo mundo começou a reparar na peça linda e confortável que faz qualquer um voltar a ser criança. A cadeira suspensa faz par com uma espécie de namoradeira.

Além do balancinho bom, as peças ainda compõem com qualquer decoração moderna – e podem ser usadas inclusive dentro de casa.

Se animou? Como os esses itens costumam ser carinhos, fizemos uma seleção mais apurada que inclui balanços para todos os bolsos. Confira pela ordem crescente de preço:

1. Tradicional e mais em conta

O balanço Nó, de madeira e corda vermelha, tem base de 50 x 33,5 cm. O balanço Nó, de madeira e corda vermelha, tem base de 50 x 33,5 cm. Meu Móvel de Madeira , R$ 139,30

2. Básico e com design moderno

O Stingray tem assento de madeira e chapa de aço dobrada, de 57 x 27 cm. O Stingray tem assento de madeira e chapa de aço dobrada, de 57 x 27 cm. Mineral , R$ 436,63

3. Oval e rústica

A cadeira de teto redonda é de fibra e tem 1 m de diâmetro. A cadeira de teto redonda é de fibra e tem 1 m de diâmetro. Casarão das fibras , R$ 850

4. A queridinha Bubble

O modelo Hungria tem as fibras pintadas de azul e 1,05 cm de diâmetro. Mercado Livre/ O modelo Hungria tem as fibras pintadas de azul e 1,05 cm de diâmetro. Mercado Livre/ Art no Bambu , R$ 1260

5. Cadeira coloridinha

O modelo holandês Colors é de alumínio e fibra sintética. Mede 57 x 57 x 42 cm. O modelo holandês Colors é de alumínio e fibra sintética. Mede 57 x 57 x 42 cm. Tulipa Móveis , R$ 1299

6. Modelo de apoio

A poltrona de balanço Move Mor é de aço e junco e tem altura total de 1,91 m. A poltrona de balanço Move Mor é de aço e junco e tem altura total de 1,91 m. Casa & Diversão , R$ 1389,90

7. Bem parecida com a do BBB

A cadeira de teto é de fibra sintética e mede 60 x 70 x 50 cm. A cadeira de teto é de fibra sintética e mede 60 x 70 x 50 cm. Mercado Livre , R$ 2699

8. Namoradeira suspensa

O balanço duplo Dedon é de fibra sintética e tem medidas de 1,33 x 0,81 x 0,50 m. Tulipa Móveis, R$ 3990 O balanço duplo Dedon é de fibra sintética e tem medidas de 1,33 x 0,81 x 0,50 m. Tulipa Móveis, R$ 3990

Atenção: os modelos de teto precisam de cuidado redobrado na hora da instalação. O ideal é usar ferragens mais resistentes, como os chumbadores, e fixar apenas em lajes maciças!