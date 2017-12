O Natal tem algo mágico e muito disso é por conta da decoração especial que é feita nessa época do ano. Se você adora o espírito natalino, não abre mão de enfeitar seu lar e pretende gastar pouco, você pode investir em enfeites baratos e fáceis de fazer ou ainda deixar a casa bem iluminada.

Com vela, luz eletrônica, lâmpada ou pisca-pisca, você estará preparada para receber os convidados para as festas de fim de ano em ambientes confortáveis e modernos.

Cuidados essenciais com as luzes de Natal

As principais vantagens desse tipo de decoração são o baixo custo e a facilidade em manusear as luzes. No entanto, é preciso tomar alguns cuidados para que a segurança esteja garantida, antes de qualquer coisa.

“Se for usar luzinhas decorativas, certifique-se de que estejam em bom estado, pois elas podem pegar fogo facilmente”, atenta a área de sinistros da Allianz Seguros.

“Use sempre luvas durante a instalação, pois, caso alguma lâmpada estoure, você estará protegida. Além disso, se as luzes estiverem fora de casa, evite colocá-las perto da rede pública de energia, porque o risco de acidentes graves é maior por lá. Ademais, nunca utilize fita crepe ou plástica na fiação, já que esses materiais favorecem a passagem de corrente elétrica”, alerta a Bonpet Brasil, especialista em engenharia e prevenção de incêndio.

Confira sugestões de decorações iluminadas para o Natal e inspire-se!

1.

2.

3.

4.

5.

Veja mais: 27 inspirações de enfeites de Natal para fazer sem gastar muito

6.

7.

8.

9.

10.

Veja mais: 39 enfeites natalinos para devorar até o fim da festa

11.

12.

13.

14.

15.

Veja mais: 24 ideias para enfeitar a mesa da ceia de Natal sem gastar muito

16.

17.

18.

19.

20.

Veja mais: 22 ideias de guirlandas de Natal para você se inspirar

21.

22.

23.

24.

25.

Veja mais: 44 fotos de árvores de Natal criativas para fazer em casa



26.

27.

28.

29.

30.

Veja mais: Árvores brancas para inovar na decoração de Natal

31.

32.