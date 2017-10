Temperos, verduras, legumes, frutas: como ter uma horta em casa

Montar uma horta em casa é o famoso unir o útil ao agradável: além de levar mais verde para o dia a dia e criar sua urban jungle, você consegue ter uma produção própria de temperos, verduras, legumes, frutas, brotos e até plantas medicinais. Uma mão na roda para se comprometer com uma dieta mais saudável – não tem desculpa para não comer verduras se elas estão no máximo a um cômodo de distância – e sem agrotóxicos. E, de quebra, você ainda economiza no supermercado e na feira.

Para que seu plano de montar a horta caseira dê certo, é preciso respeitar alguns detalhes, pois a natureza tem necessidades de que não abre mão. Conversamos com especialistas para que nada fique de fora. Vem com a gente!

O lugar ideal para colocar plantas dentro de casa

Nada de se prender à ideia de que vasos de plantas têm que ficar apenas na área de serviço ou na sacada. Eles podem e devem ser espalhados por todos os cômodos, em busca de duas coisas: iluminação e ventilação.

A arquiteta Ana Paula Souza, idealizadora e responsável técnica do projeto Hortinha, ensina: “Uma horta precisa, antes de qualquer coisa, de iluminação adequada. Nem sempre vai haver sol pleno, então tem que saber o que deixar exposto a que tipo de incidência solar”.

Então vamos seguir as orientações dela e da engenheira agrônoma e paisagista Patrícia Pinheiro, em ordem de muito sol para pouco sol.

Nos lugares onde houver sol pleno, ou seja, desde o amanhecer até o fim da tarde, você deve deixar os vasos de legumes, verduras, tubérculos (como cenoura e beterraba), leguminosas (feijão, ervilha, vagem etc.) e frutas como pitanga e jabuticaba.

Sabemos que é difícil ter muito espaço com sol pleno em uma casa ou apartamento em uma cidade grande, então pode partir para a busca de pontos com sol médio. “Neles, o sol bate por cerca de quatro a seis horas no período da manhã ou da tarde. Este tipo de insolação é bom para quase todas as verduras e também para temperos, pimentas, ervas medicinais e frutas como o morango, a framboesa, a amora e todas as frutas vermelhas”, afirma Patrícia.

Se o sol direto fica em um local por menos tempo – vamos pensar em coisa de duas horas por dia –, estamos falando de meia sombra. Ele é adequado para o cultivo de ervas como o hortelã, a erva cidreira, o manjericão, o boldo do Chile, o orégano e a manjerona, de acordo com Ana Paula.

A arquiteta complementa contando que as áreas de sombra (que não têm sol direto, mas são bem iluminadas) são ideais para brotos (mini milho, mini alface e mini agrião, por exemplo).

Quanto à ventilação, é importante garantir uma circulação de ar na medida certa. Patrícia esclarece quanto: “Não é legal o ar ser parado nem forte demais, porque os vendavais desestruturam as plantas e prejudicam seu crescimento. O ar que circula sem incomodar é perfeito”. Ela alerta também para o fato de o ar condicionado ser prejudicial para as plantas, seja para resfriar ou para aquecer o ambiente. “Ele resseca o ar, e as plantas precisam da umidade natural, assim como nossas vias respiratórias”.

Diante disso tudo, você pode estar se perguntando: “Bommmm… O sol pleno da minha casa é na janela do meu quarto, então posso deixar um pé de pitanga ali?”. A resposta é sim, claro, por favor! “A planta vai ficar feliz e o quarto, mais bonito”, opina a paisagista.

Dá para plantar QUALQUER COISA em uma horta caseira?

Há controvérsias.

Embora Patrícia defenda que até abóbora e melancia sejam possíveis – “Basta plantá-las em um vaso e direcionar as ramas para um apoio lateral, onde se desenvolverão os frutos” –, Ana Paula considera melhor respeitar as particularidades desse tipo de planta e só cultivá-las se conseguir colocá-las diretamente na terra. Daí fica a seu critério, miga.

Pedimos que elas relacionassem as melhores plantas para ter em uma horta em casa, dividindo-as por categorias. Aí estão:

TEMPEROS

Orégano, manjericão, manjerona, salsinha, cebolinha, alecrim, hortelã (de qualquer tipo), sálvia, coentro, tomilho, endro.

VERDURAS

Alface (de todos os tipos), rúcula, alho poró, couve, espinafre, agrião.

LEGUMES

Abobrinha, cenoura, beterraba, batata, rabanete.

FRUTAS

Morango, amora, framboesa e todas as frutas vermelhas, jabuticaba, pitanga, pimenta, pimentão, tomate.

BROTOS

Mini: rabanete, milho, alface, girassol, trigo, alfafa, ervilha, grão de bico, feijão, couve, brócolis.

MEDICINAIS

Azedinha, babosa, dente-de-leão, hibisco, boldo, funcho.

Os cuidados do dia a dia com as plantas em casa

Reserve diariamente um tempo para cuidar de suas plantas (a duração dependerá da quantidade de vasos que você tiver). Cheque se há folhas secas e as tire com as mãos mesmo ou com uma tesourinha de poda. Inspecione se as folhas estão saudáveis, sem manchas ou mordidas – neste último caso, procure bichinhos no vaso e trate de matá-los. Borrife um pouco de água sobre as folhas.

A cada dois ou três dias, regue as plantas. Você saberá se está na hora de regar “sentindo” a terra: coloque a mão nela e sinta se ela está seca ou úmida – se estiver seca, regue; se estiver úmida, espere para checar novamente no dia seguinte.

Uma vez por mês, adube suas plantas. Você pode usar adubos NPK de acordo com as necessidades de cada uma. Em geral, usa-se o 10-10-10 para as folhagens, temperos e tudo que não produzir frutos, o 4-14-8 para frutas e legumes e o 15-15-20 para as verduras.

“O trabalho é muito pouco e, se for transformado em envolvimento, você vai querer cuidar de seu jardim todos os dias. É muito retorno de satisfação”, afirma Ana Paula.

Como escolher os vasos para uma horta caseira

Largura e material não têm a mínima importância na escolha dos vasos para sua horta caseira; o que conta mesmo é a profundidade, que deve ser de no mínimo 15 centímetros. “Para raízes, como cenoura, pode aumentar para 30 centímetros”, diz Ana Paula.

Lembre-se que eles farão parte da decoração de sua casa, então leve isso em consideração ao escolhê-los. Podem ser vasos de plástico, de metal, podem ser latas e potes bonitos reciclados e até panelas. “Só não pode esquecer de furar o fundo de cada vaso, para não correr o risco de apodrecer as raízes com água acumulada”, diz Patrícia.

As melhores formas de acomodar vasos da sua horta em casa

Locais definidos, vasos escolhidos, agora é hora de acomodar suas plantas.

Ana Paula e Patricia consideram as estruturas verticais a melhor pedida, especialmente quando o espaço da incidência do sol for uma parede ou você tiver uma parede livre em um local legal de sombra.

Esse tipo de armação é encontrado pronto, com ripas de madeira emparelhadas na horizontal (para sustentar os vasos com ganchos, encaixá-los em buracos com seu diâmetro ou simplesmente colocá-los sobre prateleiras), ou pode ser montado em estilo DIY reaproveitando pallets.

A arquiteta só pede que não sejam colocados vasos láááá no alto: “Dá preguiça e a hortinha acaba ficando sem cuidados. Nunca podemos deixar de pensar na praticidade do uso e da manutenção das plantas”.

De resto, você deve aproveitar cada cantinho que tenha sol adequado. “Se for uma quina inferior do escritório, pode colocar um banquinho ou uma caixa com um vaso em cima. Se ela for superior, pode pendurar um suporte no teto. Sempre há uma solução”, finaliza Patrícia.