Tendência 2020: 10 inspirações para usar o tom sobre tom na decoração

A Ikea acaba de lançar seu catálogo para 2020 e, como a marca de móveis e acessórios para a casa é uma fonte fortíssima de tendências para a decoração, é legal ficar de olho no que aparece por lá se a intenção for dar uma repaginada no look doméstico nos próximos meses.

Dentre os recursos visuais apresentados, um dos que mais nos agradaram foi o uso do tom sobre tom na decoração. Empregar diferentes tons de uma mesma cor – do mais claro ao mais forte, ou de intensidades semelhantes, porém com nuances distintas – em paredes, móveis e itens decorativos quebra a monotonia dos ambientes e ainda os deixa com um arzinho atemporal e elegante.

Capriche na iluminação em ambientes com tons de bege ou de cinza e, de resto, faça como sua imaginação mandar. Fique, a seguir, com 10 inspirações de decorações tom sobre tom: em amarelo, azul, bege, cinza, laranja, rosa, vermelho, verde bandeira, verde e violeta.

