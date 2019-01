Tendência na decoração: 12 ideias para fazer pintura geométrica na parede

Já faz um bom tempo que as paredes branquinhas deram lugar às decoradas, deixando os projetos mais vivos e alegres. E as estampas queridinhas da vez são as figuras geométricas: triângulos, quadrados, losangos, círculos, hexágonos… Vale fazer composições com apenas uma forma ou misturá-las – sim, esse mix fica lindo!

Segundo dados divulgados pelo Pinterest, as buscas por pintura geométrica cresceram 225%. A tendência parece ter começado na decoração de quartos de bebê, mas rapidinho ganhou a casa toda.

E não é preciso gastar muito, já que dá pra fazer pinturas maravilhosas. Se tiver habilidade, com fita-crepe, rolinho, tinta e uma boa dose de inspiração você mesma cria sua parede decorada. Se animou? Confira estes projetos e escolha os seus preferidos.

Projeto Laura Kim/I.SE Arquitetura Projeto Laura Kim/I.SE Arquitetura

Projeto Juliana Shwartzbaum Projeto Juliana Shwartzbaum

Projeto SuperLimão Studio Projeto SuperLimão Studio