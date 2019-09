A reforma radical, que durou só 10 dias, deixou o banheiro irreconhecível

“Uma reforma muito rápida!” Esse foi o pedido dos moradores à arquiteta Luiza Adaime, já que este é o único banheiro do apartamento. “Durante a reforma, a família foi tomar banho na casa de parentes e fez uso do lavabo, então o prazo era mesmo urgente”, conta a profissional, que concluiu as mudanças em apenas 10 dias.

O pesado da obra foi a troca de todas as tubulações de água e esgoto, que eram muito antigas, e dos acabamentos de piso e parede. Com muito planejamento, tudo foi feito dentro do prazo.

As paredes receberam um revestimento mais moderno, o Creative Bossa White, da Eliane (Telhanorte, R$ 69,90 o m²); e o piso foi repaginado com porcelanato.

Para trabalhar melhor a iluminação e variar os pontos de luz, a arquiteta projetou um forro de gesso no teto.

A marcenaria em um só tom de madeira deixou tudo mais bonito e prático – repare no nicho lateral para guardar papel higiênico.

Nem parece o mesmo banheiro!