Urban jungle: 8 dicas para colocar mais verde na sua casa

Contato com a natureza é algo que a maioria de nós quer, mas quando se vive em grandes cidades isso pode se tornar um pouco difícil no dia a dia. Para compensar a falta de verde lá fora, ele foi trazido para dentro casa: o conceito de urban jungle (floresta urbana) é a tendência que veio para ficar na decoração.

E não é preciso ser uma expert em botânica para conseguir um bom resultado. “O que torna a jardinagem menos complicada é saber o que plantar onde. Saber respeitar as necessidades de luz e de umidade de cada planta”, garante a paisagista Carol Costa, autora do livro “Minhas Plantas – Jardinagem para todos (até quem mata cactos)” (Cia. das Letras).

Além disso, o verde pode se espalhar além das plantas, como sugere a arquiteta Dieiny Kipper, da Interiores All Online: “Há várias formas de conseguir o resultado de natureza dentro de casa, seja nas cores, texturas, móveis ou objetos”. Trocando em miúdos, uma roupa de cama verde já é capaz de dar um frescor natural ao seu quarto sem muito esforço.

Carol, Dieiny, Lízia Witzel, também arquiteta da Interiores All Online, e a decoradora e jardinista Annelise Nicolay dão a seguir oito dicas para você aderir à tendência urban jungle da decoração e deixar sua casa com um toque especial de natureza.

Tenha uma horta na cozinha (ou perto de uma janela que receba claridade)

A primeira coisa que vem à mente quando se pensa em ter uma horta caseira é que ela precisa estar na cozinha, porque é ali que os temperos serão usados. Isso não é necessariamente verdade. “A horta tem que ficar no lugar mais ensolarado da casa, porque todas as hortaliças precisam de sol. Quanto mais sol, melhor”, explica Carol.

A horta caseira, portanto, deve ficar perto de uma janela que receba bastante iluminação. Se for na cozinha, melhor. Mas se precisar ser na sala ou na sacada, tudo bem também. Basta fazer uma caminhadinha toda vez que precisar colher um tempero para usar na hora.

Espalhe plantas de sombra pela sala

“A urban jungle se desenvolve com plantas de sombra, porque os espaços fechados nem sempre terão entrada de sol”, afirma Carol.

Mas não é por terem plantas de sombra que os vasos ficarão na escuridão: planta de sombra é aquela que não precisa de sol batendo diretamente nela, mas necessita de iluminação pelo menos indireta. Os tipos que a paisagista indica são todas as samambaias, comigo-ninguém-pode, calateias e begônias.

Encha a sacada de plantas de todos os tipos

Por ser um ambiente que recebe bastante iluminação, a sacada pode virar sua selvinha particular: a maioria das plantas se dará bem nela. “Vale tudo, de suculentas e cactos a cedrinhos e trepadeiras”, diz Annelise.

“Hoje, os projetos de decoração em sacada vêm sempre com o mesmo tipo de pedido: que seja o refúgio para momentos de ócio e preguiça, um ambiente para no máximo três pessoas. Esvaziar a cabeça na área mais externa do apartamento cercada de plantas é o melhor cenário para fugir da bagunça da cidade grande sem precisar viajar”, completa a decoradora e jardinista.

Escolha as plantas certas para decorar o banheiro

O banheiro também ganha um toque especial com plantas, mas é um cômodo que precisa de muito cuidado ao ser inserido na urban jungle. É que a umidade que o banheiro armazena durante os banhos e logo depois deles não é suportado por muitos tipos de plantas. “As plantas ideais para banheiro são dinheiro-em-penca, espada de São Jorge e lírio-da-paz”, ensina Annelise.

Acabou o espaço? Pendure os vasos!

Se seus vasos e arranjos já estão ocupando todos os espaços das estantes, prateleiras e do chão, mas você ainda está paquerando plantas novas na floricultura, não se reprima: pendure os vasos no teto ou em varões de cortina adaptados para sua floresta caseira. “Eles imprimem um ar de sofisticação e podem ser instalados em espaços ociosos, como abaixo de uma escada ou combinados com outros mobiliários, para criar um cantinho harmonioso”, orienta Lízia.

Adote roupas de cama com estampas de folhas

“As estampas de folhagens estão super em alta, com estilos que vão desde o mais discreto, com folhas finas e pequenas sobre um fundo off white, até o mais excêntrico, com enormes folhas em vários tons de verde”, conta Annelise.

Segundo a decoradora, incorporar um conjunto de roupa de cama deste estilo à decoração do quarto equivale a espalhar vasos pelo quarto. E a manutenção diária é só arrumar a cama.

Misture ilustrações de plantas às plantas de verdade

Dieiny opina que os quadros, quando combinados com o ambiente, transformam qualquer espaço com estilo e dinamismo. No caso da urban jungle, os quadros com ilustrações de plantas casam perfeitamente com as plantas de verdade que já estão espalhadas pela casa e mesmo com os quadros de outros estilos.

E você não precisa nem sair de casa para ter os seus. “É possível buscar inspirações na internet e até partir para o faça você mesmo”, diz a arquiteta.

Pinte uma parede da sala de verde

Se for possível, leve a cor verde para uma das paredes da sala, para enfatizar ainda mais o clima de natureza no espaço urbano. De acordo com Lízia, “o tom não é exclusivo das plantas. O verde pode trazer um ar vintage ao ambiente e equilíbrio à casa”.